Biriken plastik miktarı tahminlerin ötesinde

Büyük Pasifik Çöp Lekesi'ndeki plastik atık miktarının 80 bin tonu bulduğu belirlendi. Söz konusu miktar, daha önceki tahminlerden 4-16 kat fazla

Pasifik Okyanusu'ndaki Büyük Pasifik Çöp Lekesi'nde (BPÇL) yapılan yeni incelemeler, çöp girdabında önceki tahminlerden 4 ila 16 kat fazla plastik atık biriktiğini ortaya koydu.



Merkezi Hollanda'da bulunan Okyanus Temizleme Vakfının 6 üniversite ve bir hava radar şirketinin iş birliğiyle yaptığı incelemelerde, Pasifik Okyanusu'ndaki çöp girdabında biriken plastik atık miktarının 80 bin tona ulaştığı belirlendi.



Araştırma ekibi, 1,6 milyon kilometrekarelik alanda 30 deniz aracı ve 2 keşif uçağıyla yaptığı detaylı incelemede, bölgede toplam ağırlığı 80 bin ton olan 1,8 trilyon parça plastik bulunduğunu tespit etti. Bunun daha önceki incelemeler sonucunda ortaya çıkan tahminlerden 4 ila 16 kat daha fazla olduğu belirtildi.



Atıkların yüze 92'sinin 5 milimetreden büyük, yüzde 8'inin ise daha küçük boyuttaki mikroplastik parçacıklardan oluştuğu kaydedildi.



Araştırmacılar, BPÇL'deki plastik artık miktarının sürekli arttığına, girdabın dışına çıkan okyanus atığı miktarının çok daha fazlasının çöp birikintilerine eklendiğine dikkati çekti.



Dünyadaki okyanus ve deniz kirliliğinin yüzde 60-95'inin plastik atıklardan oluştuğu tahmin ediliyor. Söz konusu plastik atıkların bir bölümü sahillerine geri dönerken, önemli bir bölümü de açıklarda birikiyor. Açıklara sürüklenen plastik atıklar, okyanusların merkezindeki akıntılara kapılarak "çöp girdapları" oluşturuyor.





Bu çöp girdaplarından en büyüklerinden biri olan BPÇL, ilk kez 1997'de Amerikalı okyanus bilimci ve yelkenli tekne kaptanı Charles J. Moore tarafından keşfedilmişti. Pasifik Okyanusu'nun kuzeyindeki 1,6 kilometrelik alana yayılan çöp girdabı, ABD'nin California sahillerinden başlayarak Japonya sahillerine kadar uzanan bir hat boyunca saat yönünde ilerleyen okyanus akıntısı içinde oluşan bir birikinti. Bu girdap özellikle doğusundaki ve batısındaki merkezkaç bölgelerinde büyük miktarda çöp biriktiriyor.



Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.