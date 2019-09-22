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Bıçaklanırken filme çektiler

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16 yaşındaki öğrenci bıçaklanarak öldürüldü, 'onlarca kişi yardım edip polisi aramak yerine olayı Snapchat'ten canlı yayınladı'

Bıçaklanırken filme çektiler
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ABD'nin New York kentinde bir okul kavgasında onlarca kişinin gözü önünde bıçaklanan 16 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri olaya 50 ila 70 kişinin tanık olmasına rağmen kimsenin polisi aramadığını, bu kişilerin bunun yerine Snapchat ve diğer sosyal medya platformlarında olayla ilgili paylaşımlar yaptığını söyledi.

New York'un Nassau bölgesinde Pazartesi günü bir alışveriş merkezinin önünde 7-8 kişinin karıştığı kavgada göğsünden bıçaklanan Khaseen Morris adlı çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kavgada Morris'i bıçaklamakla suçlanan 18 yaşındaki Tyler Flach adlı bir kişi hakkında ikinci derecede cinayetten dava açıldı.

Nassau Polis Müdürlüğü yetkilisi Stephen Fitzpatrick, kavganın "Bir kız öğrencinin çıktığı ya da takıldığı" kişiyle ilgili tartışmayla başladığını, kız öğrencinin eski sevgilisinin bir arkadaşının da suç ortağı olarak gözaltına alındığını söyledi.

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