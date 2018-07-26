Balayında faciaya yakalandılar

İrlanda’da evlenen Zoe ve Brian çifti, balayı için Mati’ye gitti. Yangın faciasının ardından damat kayboldu, gelin ise yaralandı

Yeni evli Zoe Holohan ve Brian O'Callaghan-Westropp çifti geçen Perşembe günü İrlanda'da evlendi. Çift, balayını en az 76 kişinin ölümüne neden olan bu cehennemden en kötü etkilenen yer olan Mati kasabasına yakın bir yerde geçirdiler.

Yunanistan'daki yangın trajedisinde balayındaki damat kayboldu, gelin ise hafifi yaralandı. Brian ve Zoe geçen yıl Portekiz'de tanışmış ve bir sene sonra evlenme kararı almışlardı. Yaralı İrlandalı kadın, gece yerel bir hastanede tedavi edildi, aile ve arkadaşları Brian'ın nerede olduğu hakkında hiçbir bilgi sahibi değil.

Yangınların tanıkları, yaşadıklarını anlattı

“Bazıları kaçtıkları denizde boğuldu”

Yunanistan'da başkenti Atina yakınlarında çıkan yangınların tanıkları, yaşadıklarını anlattı.

BBC'ye konuşan Giannis Labropoulos, yangın sırasında arabayla Patras'tan Atina'ya seyahat etmekte olduğunu söyledi. Labropoulos yangının çok hızlı yayıldığını belirtti ve şöyle dedi:

"20 metreden daha uzağı göremiyorduk. Bir anda sıcağı hissetmeye başladık ve yangını gördük. Bunun yaşanıyor olamayacağını düşündüm.

Çok korkmuştuk. Atlatıp atlatamayacağımızı bilmiyorduk. Başımıza ne geleceğini bilmiyorduk. Dallar ve yıkıntılar arabaya çarpıyordu.

Yangının gücü ve sıcaklığın yoğunluğu hayatta bir daha asla deneyimlemek istemeyeceğimiz bir şey."

9 yaşındaki Olivia Exarchakou ise, Atina'da yaşayan bir öğrenci. Aile dostlarının ikisini yangında kaybetti.

Exarchakou yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çatılardan tek görebildiğimiz dumandı. Akropolis'in üzerinden dalga dalga büyüdüğünü gördük. Annemin yakın bir arkadaşı Voutsa bölgesindeki yazlık evini kaybetti. Yangın nedeniyle ölen iki kişi tanıyorum. Birisi evde öldü. Kadının evden ayrılmak için zamanı yoktu çünkü yangın çok hızlı yayılıyordu.

Bir başka aile dostumuz plajda hayatını kaybetti. Kadının bedeni suda bulundu."

İngiliz vatandaşı Catherine Hooper, Bristol kentinden. Düzenli olarak Yunanistan'ı ziyaret eden Hooper, yangın sırasında etkilenen alana yakın bir yerdeydi ve olayı şöyle anlattı:

"Yangının yayıldığı Pentelicus sıra dağlarının diğer tarafına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktayım. Burada dahi hava kekremsi. Yoğun bir duman Atina'nın üzerinde. Süpermarketler, su dolu kamyonlarla su dağıtıyor.

Birçok itfaiye uçağı ve helikopteri üzerimizden uçtu, uçmaya devam ediyor.

Yüzlerce kişi denize kaçtı ancak sıcak küller ve uçuşan yıkıntılar birçok kişiyi denizde açılmak zorunda bıraktı.

Dalgalar yüksekti ve akıntı insanları Evia Adası'na doğru sürükledi.

Sabah üç kadın ve bir çocuğun boğulduğunu duydum. Denize gidip kaybolan birçok kişi var. Denizdeki bazı insanlar kurtarılmadan önce dört saat boyunca denizdeydiler.

George Vokos ise yangının etkilediği Mati köyünden. İki kişinin kollarında öldüğünü, kendisinin ise şanslı olduğunu söylüyor:

"Bu, devasa bir felaket. Tanrıya şükürler olsun ki ailem güvende. Güvenlik için denize doğru kaçtık. Yanan iki arabamı kaybettim. Evimin de yarısı yandı. Ancak iki kadın kollarımda can verdi."

54 yaşındaki Vassiliki Psevedourou, kâbusa dönen geceyi Atina’da, yaralıların birçoğunun tedavi edildiği Evangelismos Hastanesi’nde Reuters ajansına anlattı. Kaçmaya çalışırken kuzeninin tekerlekli sandalyeli eşini arkalarında bırakmak zorunda kaldıklarını söyleyen adam "Kaldırmaya çalıştık ama bu imkânsızdı. Isıdan ayakkabılarımız eridi, yer yanıyordu" dedi.