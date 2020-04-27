AVRUPA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ KADEMELİ OLARAK GEVŞETİYOR

Avrupa’nın birçok ülkesi yeni koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için aldıkları önlemleri bugünden itibaren gevşetmeye devam ediyor. Peki hangi ülke nelere izin veriyor, hangi işletmeler ne zaman açılacak?

İSVİÇRE

Pazartesi gününden itibaren yapı ve bahçe marketler, kuaförler, veteriner ve diş hekimi muayenehaneleri, güzellik salonları ve dövme stüdyoları yeniden açılacak. Vatandaşlardan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeye devam etmeleri istendi. İsviçre haber ajansı SDA’ya konuşan Federal Sağlık Dairesi yetkilisi Daniel Koch, bu nedenle parklarda mangal partilerine şu anda izin verilmediğini belirtti.

HIRVATİSTAN

Birçok işyeri, kütüphaneler ve müzeler hafta başında açılıyor. Başbakan Andrej Plenkovic alışveriş merkezleri ve çok büyük mağazaların ise bir süre daha kapalı kalacağını belirtti. Toplu taşıma da yeniden hizmete girecek.

ÇEKYA

Pazartesiden itibaren AB genelinden iş için ülkeye seyahatlere yeniden izin veriliyor. Dışişleri Bakanlığı iş seyahati için Çekya'ya gelenlerin ülkede en fazla 72 saat kalabileceğini ve en fazla dört gün önce alınmış negatif bir koronavirüs testine sahip olmaları gerektiğini duyurdu. Ülkedeki kütüphaneler ve hayvanat bahçeleri de yeniden açılıyor. Restoran ve kafeler ise 11 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak açılacak.

NORVEÇ

İlkokullar hafta başında yeniden açılıyor. Ülkedeki kreşler ise geçen hafta açılmıştı.

Diğer bazı Avrupa ülkeleri ise Mayıs ayının başı ila ortası itibarıyla kademeli bir normalleşme süreci hedefliyor:

BELÇİKA

Başbakan Sophie Wilmes cuma günü yaptığı açıklamada ilk işyerlerinin 11 Mayıs’ta açılacağını kaydetti. Bir hafta sonra ise belli sınıflar öğretime yeniden başlayacak. Ülkede restoranların ise haziran ayının başında açılması planlanıyor.

FRANSA

Restoranların Fransa’da da en erken haziran ayı başında açılması bekleniyor. Önümüzdeki salı hükümetin alınan tedbirlerin nasıl gevşetileceği ile ilgili planını açıklaması bekleniyor. Notre Dame Katedralindeki tadilat çalışmaları da pazartesiden itibaren yeniden başlıyor.

ALMANYA

Hafta başından itibaren ülke genelinde maske takma zorunluluğu başlıyor. Toplu taşıma araçlarında ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu hale gelirken, maske kullanımı alışverişler sırasında da büyük oranda zorunlu olacak. Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü'nün (BfR) yaptığı bir ankete göre, anket katılımcılarının yüzde 86'sı uygulamayı mantıklı bulduğunu belirtti.