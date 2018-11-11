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Arjantin'de 110 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

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Arjantin'de en az 110 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen yeni bir dinozor fosili bulundu.

Arjantin'de 110 milyon yıllık dinozor fosili bulundu
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The Independent gazetesinde yer alan habere göre, İspanya ve  Arjantinli bilim insanlarının ortak yürüttüğü araştırmada, Patagonya bölgesinde  en az 110 milyon yıl önce yaşadığı sanılan yeni bir dinozor türüne ait fosiller  bulundu.

Otçul bir dinozor türüne ait olduğu belirtilen fosillerin 10-12 metre  uzunluğunda olduğu belirtildi.

Bulunan fosillerin ait olduğu dinozor türünün Rebbachisauridae  familyasından olduğu bildirildi. 

Bölgenin daha önce çöl olduğu iddiası nedeniyle daha önce keşif  yapılmadığı ancak bu fosillerin yeni bir araştırma için güzel bir buluş olduğu  kaydedildi.

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