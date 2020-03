ABD’de ordu sokağa indi

ABD'de vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı. ABD Ordusu, New York’ta otel ve yurtları hastanelere dönüştürmek için sokağa indi

ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı. Ülkede son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 123, ölü sayısı 80 arttı.

ABD Covid-19 vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor. En çok ölümün ise 94 kişi ile Washington'da olduğu, bu eyaleti 76 ölümle New York'un, 27 ölümle California'nın takip ettiği görülüyor.

ABD Ordusu, New York’ta corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otel ve yurtları hastanelere dönüştürmek için sokağa indi.

ABD eyaletleri içinde corona virüsünden en fazla etkilenen eyalet New York oldu. ABD'nin New York eyaletinde Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını yoğun bakım ünitesine benzer tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi.

ABD Ordusu Mühendis Birliği, otellerde bulunan 10 bin civarında odayı yoğun bakım ünitesine dönüştürmeyi planlıyor.

New York'ta corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için feribot seferleri da sınırlandırıldı.