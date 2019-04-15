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ABD’de kasırga kabusu

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ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan şiddetli kasırga ve oluşan sellerde en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD’de kasırga kabusu
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Associated Press ajansının haberine göre, ABD’nin Teksas, Mississippi, Louisiana, Arkansas ve Georgia eyaletlerinde şiddetli kasırga ve yağışlar 3’ü çocuk, 8 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına neden oldu. Can kayıplarının kasırga nedeniyle araç ve evlerin üstüne devrilen ağaçların altında kalma ve şiddetli yağışlardan oluşan sellerde boğulma şeklinde gerçekleştiği kaydedildi.

Idai kasırgasında can kayıpları 700'ü geçti 

Kasırgalar nedeniyle özellikle Teksas’ın doğu bölgelerinde ev ve iş yerlerinin kullanılamayacak şekilde zarar gördüğü ve yaklaşık 90 bin kişinin de elektrik kesintilerinden etkilendiği aktarıldı. Mississippi’de Eyalet Üniversitesi kampüsü civarında oluşan hortumdan dolayı 21 bin öğrencinin bodrum katlarına sığınarak hava şartlarının düzelmesini beklediği ifade edildi.

Ulusal Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, kasırganın oluşturduğu hortumlarda rüzgarın saatte 225,3 kilometre hıza ulaştığının tespit edildiği belirtildi. AA

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