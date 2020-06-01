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ABD'deki ırkçılık karşıtı gösteriler dünyaya sıçradı

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ABD'de günlerdir süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolara İngiltere, Almanya ve Danimarka'dan destek geldi. Yüzlerce protestocu ellerinde dövizlerle "Siyahi hayatlar önemlidir" sloganı attı

ABD'deki ırkçılık karşıtı gösteriler dünyaya sıçradı

 

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor.

Minneapolis kentinde başlayan gösteriler ABD'nin diğer kentlerinin yanı sıra İngiltere'nin başkenti Londra, Almanya'nın Başkenti Berlin ve Danimarkanı'nın başkenti Kopenhag'a da taşındı.

Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda polis tarafından öldürülen George Floyd için TSİ 15.00'te gösteri düzenlendi.

NTV TEMSİLCİSİ AKTARDI: LONDRA'DA IRKÇILIK KARŞITI PROTESTO

Berlin'de aktivistler duvarlara Goerge Floyd'un protrelerinin yer aldığı graffitiler çizdi.

Kopenhag'da ise göstericiler, siyahiler için adalet isteklerini dile getirdi.

"NEFES ALAMIYORUM" 

46 yaşındaki George Floyd, 27 mayıs akşamı, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. 

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirerek ülkenin dört bir yanında protestolara yol açtı.

ABD'DE SOKAKLAR ALEV ALEV

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri beşinci gününde devam ederken, olayları bastırabilmek için pek çok eyalette ve 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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