banner411
banner69
Bencil insanlarla baş etme yolları
Bencil insanlarla baş etme yolları
21 0
Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor
Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor
22 0
 
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
39 0
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
522 0
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
28 0
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
208 0
Çekya'da coronaya veda partisi
Çekya'da coronaya veda partisi
55 0
banner460

ABD'de koronavirüs partisi

banner27

ABD'nin Alabama eyaletinin Tuscaloosa kentinde gençlerin koronavirüsü bulaştırma niyetiyle parti düzenledikleri ortaya çıktı

ABD'de koronavirüs partisi

 

ABD'de her geçen gün günlük vaka sayısında artışlar yaşanıyor. ABD’nin Alabama eyaletinde gençler corona virüs bulaştırma partileri yapıyor. Partiye hem virüs taşıyan hem de sağlıklı kişiler katılıyor. Partiden sonra virüse ilk yakalanan kişiye para ödülü veriliyor. Eyalet yetkilileri bu partileri doğruladı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, gençlerin düzenledikleri partilere koronavirüs testi pozitif olan bir kişiyi çağırarak partide eğlendiklerini ardından da koronavirüs testi yaptıklarını aktardı.

Testler sonucunda Covid-19 pozitif olan kişiye partide toplanan para ödül olarak veriliyor.

Belediye Meclis Üyesi, Sonya McKinstry konuya ilişkin açıklamada bulundu. McKinstry başlarda bunun bir söylenti olduğunu düşündüklerini belirterek, "Araştırmalarımız sonucunda ise sadece doktorlar değil eyalet yetkililerinin de benzer bilgilere sahip olduğunu doğruladık” ifadelerini kullandı.

 Gençlerinin düzenledikleri bu partinin "saçmalık" olduğunu söyleyen McKinstry, "Bunu bile bile yapıyorlar" dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.