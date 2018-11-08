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ABD'de barda silahlı saldırı: 13 ölü

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Son dakika... ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Thousand Oaks'da bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen zanlıyla birlikte toplamda 13 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de barda silahlı saldırı: 13 ölü
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ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar&Grill adlı barda silahlı saldırı yapıldığını bildirdi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ventura Şerifliğinden Yüzbaşı Garo Kuredjian, silahlı saldırganın, yüzlerce kişinin bulunduğu barda etrafa ateş açması sonucu saldırganla beraber toplamda 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

EN AZ 30 EL ATEŞ ETTİ

Saldırıda en az 30 el ateş edildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Bölge polisi olayın tehdit seviyesini ikinci seviye toplu katliam olarak güncelledi.

Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.

Olay yerine ambulansların ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırının failinin öldürüldüğü ifade edildi.

Görgü tanıkları saldırganın tabanca ve yarı otomatik silahlarla içeri girerek ateş açtığını söylerken daha sonra dışarıda da silah sesleri duyduğunu söyledi. geden uzak durmaları istendi.

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