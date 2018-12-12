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ABD bastırdı! Çin’den geri adım geldi

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Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ABD`nin baskısı sonucu İran`daki doğal gaz yatırımını askıya aldı.

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ABD bastırdı! Çin’den geri adım geldi
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Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) İran’daki Güney Pars doğal gaz sahasındaki yatırımlarını askıya aldı.

Yatırımların durdurulması kararı, üç Çinli kamu petrol şirketi yöneticisinin verdiği bilgiye göre, ABD’nin baskısı üzerine ve Beijing ile Washington’un yürüttüğü ticaret müzakereleri sırasında iki ülke arasındaki gerilimi artırmamak amacıyla alındı.

"ABD İLE İLİŞKİLERİNİ HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ GÖRÜYOR"

Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olan Güney Pars’ta yatırımların askıya alınması ABD’nin yeniden başlattığı enerji sektörü yaptırımlarına maruz kalan Tahran’ın enerji projelerine finansman bulabilme çabalarına da darbe vurdu.

CNPC’nin küresel stratejisi hakkında bilgi sahibi bir kaynak, “Çin ABD ile ilişkisini her şeyden daha önemli görüyor. CNPC bir devlet şirketi olarak ABD ile ticaret müzakereleri yürütüldüğü sırada iki ülke arasında gereksiz bir gerilim yaratmamaya çalışacaktır” dedi.

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