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AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor

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Avrupa Birliği, yarından itibaren koronavirüs salgınında "güvenli" kabul ettiği 14 ülkeye sınırlarını açıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye yok

AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor

Avrupa Birliği, yarından itibaren koronavirüs salgınında "güvenli" kabul ettiği 14 ülkeye sınırlarını açıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye yok.

Diplomatlar, Çin'in de AB vatandaşlarını kabul etmesi halinde listeye alınabileceğini söylüyor.

AB ülkeleri sınırlarını birbirlerine açma kararı almıştı. Brexit sürecinin sonlanacağı 31 Aralık'a kadar İngiltere de üye ülke muamelesi görecek ve sınırlamalardan muaf olacak.

Türkiye'yle birlikte ABD, Rusya, Brezilya ve Çin de listede yer almıyor.

Hâlâ güncellenmekte olduğu belirtilen listede şu ülkeler yer alıyor:

Cezayir Yeni Zelenda
Avustralya Ruanda
Kanada Sırbistan
Gürcistan Güney Kore
Japonya Tayland
Karadağ Tunus
Fas Uruguay

Diplomatlar, Çin'in de AB vatandaşlarını kabul etmesi halinde listeye alınabileceğini söylüyor.

AB ülkeleri sınırlarını birbirlerine açma kararı almıştı. Brexit sürecinin sonlanacağı 31 Aralık'a kadar İngiltere de üye ülke muamelesi görecek ve sınırlamalardan muaf olacak.

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