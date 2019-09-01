96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı

96 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi İngiliz, Larnaka’da 42.4 metre derinlikte 48 dakika kalarak dünyanın en yaşlı tüplü dalgıcı olarak kendi rekorunu kırdı

96 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi İngiliz, dün Larnaka sahilinde gemi enkazı Zenobia'ya dalarak dünyanın en yaşlı tüplü dalgıcı olarak kendi rekorunu kırdı.

42.4 metre derinlikte 48 dakika kalan 96 yaşındaki Ray Woolley'e onlarca dalgıç eşlik etti.

Dalıştan sonra heyecanlı olan Ray Wooley, “Gelecek yıl görüşürüz!” diye bağırdı.

Ray Woolley, geçen sene yine Larnaka açıklarında yaptığı dalış ile 44 dakika ve 40.6 metre derinliğe inerek, Guinness Dünya Rekorlar kitabındaki kendi rekorunu kırdı. Ray, 100 yaşına kadar dalışlara devam etme niyetinde olduğunu söyledi.

“Bu kadar ilgi beklemiyordum” diyen Ray, insanlara her şeyin mümkün olabileceğini göstermenin güzel bir şey olduğunu anlattı. İleride dalışları 40 ile 30 metre derinlikle sınırlı tutmayı düşündüğünü, bunun ailesini daha mutlu edeceğini aktaran Woolley, “Artık biraz daha mantıklı olmam gereken yaşa geldim sanırım” dedi.

Ray, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kraliyet Donanması Radyo Şubesinde görev yaptı ve 1943-44 yıllarında Dodekanese'deki SBS Özel Kuvvetlerine (281) başlamadan önce konvoylar üzerinde çalıştı. Almanlar Mayıs 1945'te geri çekilirken Rodos'a inen ilk Müttefik kuvvetler arasındaydı.

Larnaka açıklarında yer alan meşhur Zenobia, dalgıçlar arasında çok popüler bir yer ve her yıl yaklaşık 60.000 kişi ziyaret etmektedir.

1980 yılının Haziran ayında Larnaka balıkçı limanında batan İsveç yapımı Zenobia isimli feribot, dünyanın ilk 10 gemi enkazı içinde yer alıyor.