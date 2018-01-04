75. Altın Küre için geri sayım

Her yıl film ve televizyon dizilerine verilen, Oscar ödüllerinin habercisi olarak nitelendirilen 75. Altın Küre ödülleri sinemaseverler tarafından bu yıl da heyecanla bekleniyor.
7 Ocak’ı 8 Ocak’a bağlayan gece sahiplerini bulacak olan Altın Küre, saat 03.00 itibarıyla FOXLIFE ekranlarında yayınlanacak. Tören programı 03.00’teki kırmızı halı canlı yayınıyla başlayacak ve 04.00’te başlayan ödül töreni ile devam edecek.
1944 senesinden itibaren verilmeye başlanan ve pek çok kategoride ödüllerin dağıtıldığı Golden Globes’ın (Altın Küre) sunuculuğunu Amerikalı komedyen Seth Meyers yapacak.
ALTIN KÜRE'YE ADAY OLAN FİLM VE DİZİLER
2018 Altın Küre adaylarına bu yıl Meksikalı film yönetmeni Guillermo del Toro'nun "The Shape of Water” filmi damga vurdu. Pan'ın Labirenti filmiyle öne çıkan ünlü ismin son filmi The Shape of Water (Aşkın Gücü) Altın Küre'de 7 dalda aday gösterildi.
Steven Spielberg’ün yönetmenliğini yaptığı ve basın özgürlüğünü konu alan The Post da toplamda 6 dalda ödüle aday. Filmin oyuncuları Tom Hanks, Meryl Streep ve yönetmen Spielberg de Altın Küre’ye aday gösterildi.
Anne-kız komedisi Lady Bird, 4 dalda Altın Küre adayı olurken, eşcinsel bir ilişkiyi konu alan Timothee Chalamet ve Armie Hammer’ın oynadığı yapım da en iyi film için yarışacak.
İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki durumunu anlatan Dunkirk de en iyi film ödülünde adaylar arasında yer alıyor.
Komedi ya da müzikal dalda aday filmler arasında James Franco’nun The Disaster Artist ile The Greatest Showman adlı yapımlar da var.
Televizyon ödüllerinde ise The Crown, Game of Thrones, The Handmaid’s Tale, Stranger Things , This Is Us yapımları en iyi drama dizisi ödülü için yarışacak.
2018 Altın Küre Ödülleri'ne (Golden Globes) aday olan ve dikkat çeken diğer filmler ise şöyle:
Lady Bird: 4
All the Money in the World: 3
Call Me By Your Name: 3
Dunkirk: 3
The Greatest Showman: 3
I, Tonya: 3
2018 Altın Küre Ödülleri Adayları:
En İyi Film (Drama)
Call Me by Your Name
Dunkirk
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Film (Komedi/Müzikal)
The Disaster Artist
Get Out
The Greatest Showman
I, Tonya
Lady Bird
En İyi Yönetmen
Guillermo del Toro (The Shape of Water)
Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Christopher Nolan (Dunkirk)
Ridley Scott (All the Money in the World)
Steven Spielberg (The Post)
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Jessica Chastain (Molly’s Game)
Sally Hawkins (The Shape of Water)
Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Meryl Streep (The Post)
Michelle Williams (All the Money in the World)
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)
Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)
Tom Hanks (The Post)
Gary Oldman (Darkest Hour)
Denzel Washington (Roman J. Israel, Esquire)
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal)
Judi Dench (Victoria & Abdul)
Helen Mirren (The Leisure Seeker)
Margot Robbie (I, Tonya)
Saoirse Ronan (Lady Bird)
Emma Stone (Battle of the Sexes)
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal)
Steve Carell (Battle of the Sexes)
Ansel Elgort (Baby Driver)
James Franco (The Disaster Artist)
Hugh Jackman (The Greatest Showman)
Daniel Kaluuya (Get Out)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Mary J. Blige (Mudbound)
Hong Chau (Downsizing)
Allison Janney (I, Tonya)
Laurie Metcalf (Lady Bird)
Octavia Spencer (The Shape of Water)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Willem Dafoe (The Florida Project)
Armie Hammer (Call Me by Your Name)
Richard Jenkins (The Shape of Water)
Christopher Plummer (All the Money in the World)
Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
En İyi Senaryo
Guillermo del Toro ve Vanessa Taylor (The Shape of Water)
Greta Gerwig (Lady Bird)
Liz Hannah ve Josh Singer (The Post)
Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Aaron Sorkin (Molly’s Game)
En İyi Özgün Müzik
Carter Burwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Alexandre Desplat (The Shape of Water)
Jonny Greenwood (Phantom Thread)
John Williams (The Post)
Hans Zimmer (Dunkirk)
En İyi Animasyon Film
The Boss Baby
The Breadwinner
Coco
Ferdinand
Loving Vincent
Yabancı Dilde En İyi Film
A Fantastic Woman
First They Killed My Father
In the Fade
Loveless
The Square
En İyi Özgün Şarkı
Home (Ferdinand)
Mighty River (Mudbound)
Remember Me (Coco)
The Star (The Star)
This Is Me (The Greatest Showman)
En İyi Televizyon Dizisi – Drama:
The Crown
Game of Thrones
The Handmaid’s Tale
Stranger Things
This is Us
En İyi Televizyon Dizisi – Komedi:
Black-ish
The Marvelous Mrs. Maisel
Master of None
SMILF
Will & Grace
Televizyon Dizilerindeki En İyi Erkek Oyuncu Performansı – Drama:
Jason Bateman, Ozark
Sterling K. Brown, This is Us
Freddie Highmore, The Good Doctor
Bob Odenkirk, Better Call Saul
Liev Schreiber, Ray Donovan
Televizyon Dizilerindeki En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Drama:
Caitriona Balfe, Outlander
Claire Foy, The Crown
Maggie Gyllenhaal, The Deuce
Katherine Langford, 13 Reasons Why
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Televizyon Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Performansı – Müzikal ya da Komedi:
Anthony Anderson, Black-ish
Aziz Ansari, Master of None
Kevin Bacon, I Love Dick
William H. Macy, Shameless
Eric McCormack, Will and Grace
Televizyon Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Müzikal ya da Komedi:
Pamela Adlon, Better Things
Alison Brie, Glow
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Issa Rae, Insecure
Frankie Shaw, SMILF
Televizyon İçin Yapılmış En İyi Televizyon Dizisi ya da Filmi:
Big Little Lies
Fargo
Feud: Bette and Joan
The Sinner
Top of the Lake: China Girl
Televizyon İçin Yapılmış Dizi ya da Filmde En İyi Performans Gösteren Erkek Oyuncu:
Robert De Niro, The Wizard of Lies
Jude Law, The Young Pope
Kyle MacLachlan, Twin Peaks
Ewan McGregor, Fargo
Geoffrey Rush, Genius
Televizyon İçin Yapılmış Dizi ya da Filmde En İyi Performans Gösteren Kadın Oyuncu:
Jessica Biel, The Sinner
Nicole Kidman, Big Little Lies
Jessica Lange, Feud: Bette and Joan
Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan
Reese Witherspoon, Big Little Lies
Televizyon İçin Yapılmış Dizi, Sınırlı Dizi ya da Filmde Sergilenen En İyi Yardımcı Rol Erkek Oyuncu:
David Harbour, “Stranger Things”
Alfred Molina, “Feud”
Christian Slater, “Mr. Robot”
Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”
David Thewlis, “Fargo”
Televizyon İçin Yapılmış Dizi, Sınırlı Dizi ya da Filmde Sergilenen En İyi Yardımcı Rol Kadın Oyuncu:
Laura Dern, Big Little Lies
Ann Dowd, The Handmaid’s Tale
Chrissy Metz, This is Us
Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies
Shailene Woodley, Big Little Lies