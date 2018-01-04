75. Altın Küre için geri sayım

Oscar ödüllerinin habercisi olarak nitelenen 75. Altın Küre Ödülleri 8 Ocak'ta sahiplerini bulacak. Törenin sunuculuğunu Amerikalı komedyen Seth Meyers yapacak. 2018 Golden Globes adaylarına ise Guillermo del Toro'nun The Shape of Water (Aşkın Gücü) filmi 7 adaylıkla damga vurdu. Fatih Akın'ın Aus dem Nichts / In the Fade (Paramparça) adlı filmi Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar aday adaylığının yanında Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre ödülüne de aday gösterildi.

Her yıl film ve televizyon dizilerine verilen, Oscar ödüllerinin habercisi olarak nitelendirilen 75. Altın Küre ödülleri sinemaseverler tarafından bu yıl da heyecanla bekleniyor.

7 Ocak’ı 8 Ocak’a bağlayan gece sahiplerini bulacak olan Altın Küre, saat 03.00 itibarıyla FOXLIFE ekranlarında yayınlanacak. Tören programı 03.00’teki kırmızı halı canlı yayınıyla başlayacak ve 04.00’te başlayan ödül töreni ile devam edecek.

1944 senesinden itibaren verilmeye başlanan ve pek çok kategoride ödüllerin dağıtıldığı Golden Globes’ın (Altın Küre) sunuculuğunu Amerikalı komedyen Seth Meyers yapacak.

ALTIN KÜRE'YE ADAY OLAN FİLM VE DİZİLER

2018 Altın Küre adaylarına bu yıl Meksikalı film yönetmeni Guillermo del Toro'nun "The Shape of Water” filmi damga vurdu. Pan'ın Labirenti filmiyle öne çıkan ünlü ismin son filmi The Shape of Water (Aşkın Gücü) Altın Küre'de 7 dalda aday gösterildi.

Steven Spielberg’ün yönetmenliğini yaptığı ve basın özgürlüğünü konu alan The Post da toplamda 6 dalda ödüle aday. Filmin oyuncuları Tom Hanks, Meryl Streep ve yönetmen Spielberg de Altın Küre’ye aday gösterildi.

Anne-kız komedisi Lady Bird, 4 dalda Altın Küre adayı olurken, eşcinsel bir ilişkiyi konu alan Timothee Chalamet ve Armie Hammer’ın oynadığı yapım da en iyi film için yarışacak.

İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki durumunu anlatan Dunkirk de en iyi film ödülünde adaylar arasında yer alıyor.

Komedi ya da müzikal dalda aday filmler arasında James Franco’nun The Disaster Artist ile The Greatest Showman adlı yapımlar da var.

Televizyon ödüllerinde ise The Crown, Game of Thrones, The Handmaid’s Tale, Stranger Things , This Is Us yapımları en iyi drama dizisi ödülü için yarışacak.

2018 Altın Küre Ödülleri'ne (Golden Globes) aday olan ve dikkat çeken diğer filmler ise şöyle:

Lady Bird: 4

All the Money in the World: 3

Call Me By Your Name: 3

Dunkirk: 3

The Greatest Showman: 3

I, Tonya: 3

2018 Altın Küre Ödülleri Adayları:

En İyi Film (Drama)

Call Me by Your Name

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Film (Komedi/Müzikal)

The Disaster Artist

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird

En İyi Yönetmen

Guillermo del Toro (The Shape of Water)

Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Christopher Nolan (Dunkirk)

Ridley Scott (All the Money in the World)

Steven Spielberg (The Post)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Jessica Chastain (Molly’s Game)

Sally Hawkins (The Shape of Water)

Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Meryl Streep (The Post)

Michelle Williams (All the Money in the World)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)

Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)

Tom Hanks (The Post)

Gary Oldman (Darkest Hour)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esquire)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal)

Judi Dench (Victoria & Abdul)

Helen Mirren (The Leisure Seeker)

Margot Robbie (I, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Emma Stone (Battle of the Sexes)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal)

Steve Carell (Battle of the Sexes)

Ansel Elgort (Baby Driver)

James Franco (The Disaster Artist)

Hugh Jackman (The Greatest Showman)

Daniel Kaluuya (Get Out)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Mary J. Blige (Mudbound)

Hong Chau (Downsizing)

Allison Janney (I, Tonya)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (The Shape of Water)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Willem Dafoe (The Florida Project)

Armie Hammer (Call Me by Your Name)

Richard Jenkins (The Shape of Water)

Christopher Plummer (All the Money in the World)

Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Senaryo

Guillermo del Toro ve Vanessa Taylor (The Shape of Water)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Liz Hannah ve Josh Singer (The Post)

Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Aaron Sorkin (Molly’s Game)

En İyi Özgün Müzik

Carter Burwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Alexandre Desplat (The Shape of Water)

Jonny Greenwood (Phantom Thread)

John Williams (The Post)

Hans Zimmer (Dunkirk)

En İyi Animasyon Film

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Yabancı Dilde En İyi Film

A Fantastic Woman

First They Killed My Father

In the Fade

Loveless

The Square

En İyi Özgün Şarkı

Home (Ferdinand)

Mighty River (Mudbound)

Remember Me (Coco)

The Star (The Star)

This Is Me (The Greatest Showman)

En İyi Televizyon Dizisi – Drama:

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This is Us

En İyi Televizyon Dizisi – Komedi:

Black-ish

The Marvelous Mrs. Maisel

Master of None

SMILF

Will & Grace

Televizyon Dizilerindeki En İyi Erkek Oyuncu Performansı – Drama:

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This is Us

Freddie Highmore, The Good Doctor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Liev Schreiber, Ray Donovan

Televizyon Dizilerindeki En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Drama:

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, The Crown

Maggie Gyllenhaal, The Deuce

Katherine Langford, 13 Reasons Why

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Televizyon Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Performansı – Müzikal ya da Komedi:

Anthony Anderson, Black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Kevin Bacon, I Love Dick

William H. Macy, Shameless

Eric McCormack, Will and Grace

Televizyon Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Müzikal ya da Komedi:

Pamela Adlon, Better Things

Alison Brie, Glow

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Issa Rae, Insecure

Frankie Shaw, SMILF

Televizyon İçin Yapılmış En İyi Televizyon Dizisi ya da Filmi:

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

Televizyon İçin Yapılmış Dizi ya da Filmde En İyi Performans Gösteren Erkek Oyuncu:

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Jude Law, The Young Pope

Kyle MacLachlan, Twin Peaks

Ewan McGregor, Fargo

Geoffrey Rush, Genius

Televizyon İçin Yapılmış Dizi ya da Filmde En İyi Performans Gösteren Kadın Oyuncu:

Jessica Biel, The Sinner

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Televizyon İçin Yapılmış Dizi, Sınırlı Dizi ya da Filmde Sergilenen En İyi Yardımcı Rol Erkek Oyuncu:

David Harbour, “Stranger Things”

Alfred Molina, “Feud”

Christian Slater, “Mr. Robot”

Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”

David Thewlis, “Fargo”

Televizyon İçin Yapılmış Dizi, Sınırlı Dizi ya da Filmde Sergilenen En İyi Yardımcı Rol Kadın Oyuncu:

Laura Dern, Big Little Lies

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Chrissy Metz, This is Us

Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies

Shailene Woodley, Big Little Lies