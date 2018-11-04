banner107
Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu
Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu
0
Ocak kaçtı, Çetinkaya yakaladı
Ocak kaçtı, Çetinkaya yakaladı
0
Avenue Tırmanma Yarışı’na renkli açılış
Avenue Tırmanma Yarışı’na renkli açılış
0
Bu model sadece 24 adet üretildi
Bu model sadece 24 adet üretildi
0
Derbiden notlar
Derbiden notlar
0
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
0
Rakipsiz lider Yenicami
Rakipsiz lider Yenicami
0
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
0
banner82
banner147

5 yaşındaki çocuk için özgeçmiş hazırladılar

banner27

Çin'de 5 yaşındaki çocuk için hazırlanan özgeçmiş, ülkenin eğitim sistemini tartışmaya açtı

5 yaşındaki çocuk için özgeçmiş hazırladılar
banner192


Çin'de 5 yaşındaki bir çocuk için hazırlanan ve çocuğun o güne kadarki başarılarını sıralayan özgeçmiş, sosyal medyada viral olup ülkedeki özel okul sisteminin çocukları bu kadar erken yaşta yoğun bir rekabetin içine itmesinin ne derece doğru olduğu konusunu tartışmaya açtı.

15 sayfalık özgeçmişte, 5 yaşındaki çocuğun 'kendisine güvenen' bir birey olduğu ifade ediliyor ve 'çok farklı alanlarda zengin deneyimlerinin' bulunduğu vurgulanıyor.

Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan özgeçmiş, binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Özgeçmişte ayrıca çocuğun çok sayıda hobisi olduğu vurgulanıyor ve piyano çaldığı hip-hop dansı yaptığı, futbol oynadığı ve satranç benzeri bir strateji oyunu olan Go'da çok başarılı olduğu söyleniyor.

10 BİNDEN FAZLA KİTAP OKUMUŞ!

Özgeçmişin bir bölümünde 5 yaşındaki çocuğun hem İngilizce hem de Çince olmak üzere toplamda 10.000'den fazla kitap okuduğu iddia ediliyor.

Başka bir bölümde ise çocuğun o güne kadar seyahat ettiği ülkeleri gösteren bir harita bulunuyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.