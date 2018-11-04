5 yaşındaki çocuk için özgeçmiş hazırladılar

Çin'de 5 yaşındaki çocuk için hazırlanan özgeçmiş, ülkenin eğitim sistemini tartışmaya açtı



Çin'de 5 yaşındaki bir çocuk için hazırlanan ve çocuğun o güne kadarki başarılarını sıralayan özgeçmiş, sosyal medyada viral olup ülkedeki özel okul sisteminin çocukları bu kadar erken yaşta yoğun bir rekabetin içine itmesinin ne derece doğru olduğu konusunu tartışmaya açtı.

15 sayfalık özgeçmişte, 5 yaşındaki çocuğun 'kendisine güvenen' bir birey olduğu ifade ediliyor ve 'çok farklı alanlarda zengin deneyimlerinin' bulunduğu vurgulanıyor.

Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan özgeçmiş, binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Özgeçmişte ayrıca çocuğun çok sayıda hobisi olduğu vurgulanıyor ve piyano çaldığı hip-hop dansı yaptığı, futbol oynadığı ve satranç benzeri bir strateji oyunu olan Go'da çok başarılı olduğu söyleniyor.

10 BİNDEN FAZLA KİTAP OKUMUŞ!

Özgeçmişin bir bölümünde 5 yaşındaki çocuğun hem İngilizce hem de Çince olmak üzere toplamda 10.000'den fazla kitap okuduğu iddia ediliyor.

Başka bir bölümde ise çocuğun o güne kadar seyahat ettiği ülkeleri gösteren bir harita bulunuyor.