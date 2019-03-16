49 kişiyi öldüren terörist tutuklandı

Yeni Zelanda'da iki camiye saldırıp 49 kişiyi öldüren 28 yaşındaki terörist Brenton Tarrant çıkarıldığı mahkemede cinayetten tutuklandı. Mahkemede kefalet talebinde bulunmayan teröristin 2016'yılında toplam 47 gün Türkiye'de kaldığı da ortaya çıktı.

Cuma namazı sırasında iki camiye saldırdı 49 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi de yaraladı.

Terörist çıkarıldığı mahkemede cinayetten tutuklandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde, iki camiye silahla saldıran 28 yaşındaki terörist Brenton Tarrant hakim karşısına çıkarıldı.

Terörist mahkemeye beyaz bir kıyafet ve elleri kelepçeli götürüldü.

Kefalet talebinde bulunmadı, cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Bir sonraki duruşma 5 Nisan'da görülecek. Saldırıyla ilgili biri Avustralya vatandaşı 3 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Teröristin duruşmada eliyle yaptığı işaret ise dikkat çekti. İşaretin beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen White Power, yani "beyaz güç hareketi" olduğu ifade edildi.

Teröristin duruşma sırasında basına servis edilen görüntülerinde yüzü gösterilmedi, bunun mahkeme kararı olduğu belirtildi.

İşaret parmaklarla W ve P harflerinin oluşturulmasıyla ortaya çıkıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern katliamla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Brenton Tarrant'ın saldırıda 2'si yarı otomatik silah olmak üzere 5 silah kullandığını söyledi. Ardern, teröristin silah satın almak için yasal izninin olduğunu ifade etti, ülkedeki silah yasalarının değişeceğini de vurguladı

Ardern açıklamasında, "Silah yasalarımızın değişeceğini söyleyebilirim. Ayrıca Avustralya ile sınır kontrolleri sıkılaştırılacak ve bilgi paylaşımı geliştirilecek" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’da askeri tipte yarı-otomatik silah elde etmek için yasal yaş sınırı 16 ile 18 arasında değişiyor. Bir kere silah sahibi olunması için izin alındıktan sonra, istenildiği kadar silah satın alınabiliyor.





Teröristin geçmişte Türkiye'ye geldiği de belirlendi. Tarrant'ın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında toplam 47 gün boyunca Türkiye'de bulunduğu tespit edildi.

Türkiye'ye giriş yaptığı sırada havalanındaki görüntüleri de ortaya çıktı. Teröristin Türkiye'de bulunduğu süre zarfında görüştüğü kişiler ve nerelere gittiği inceleniyor.





Brenton Tarrant'ın geçen yıl 9-15 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da bulunduğu, Romanya, Macaristan, Pakistan, sırbistan ve Karabağ'ı da ziyaret ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, terör saldırısına ilişkin, "Berbat bir şey" değerlendirmesinde bulundu. Saldırıyı düzenleyenlerin yazdığı manifestoyu görmediğini dile getiren Trump'ın "terör" kelimesini kullanmaması dikkat çekti.