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3 günde 44 kez püskürdü

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Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti

3 günde 44 kez püskürdü
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Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağda cuma gününden bu yana 44 kez patlama yaşandı

Endonezya'da Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı faaliyete geçti.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu'ndan (BMKG) yapılan açıklamaya göre, Lampung kentinde bulunan yanardağda cuma gününden bu yana 44 kez patlama meydana geldi.

Yanardağdan 200 metre yüksekliğe kadar dumanlar yükseldiği belirtildi.

Bölgede, yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli yerlere geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.

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