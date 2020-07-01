22 yıllık otobüs harika bir eve dönüştü

Tüm dünyada yeni trend istediğiniz yere taşıyabileceğiniz küçük evler, hatta bu ev kendi kendine hareket ediyorsa daha da iyi. Uzun süredir evden çalışan Robbie ve Priscilla çifti de uzun yıllar kendileri için böyle bir ev yapmanın hayalini kurmuşlar.

Karşılarına 1998 model eski bir okul otobüsü çıkınca de fırsatı kaçırmamışlar. Kolları sıvayan çift 1.5 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından istedikleri yere gidebilecekleri, konforlu ve eksiksiz bir ev yapmayı başarmışlar. İşte Robbie ve Priscilla çiftinin 1.5 yıllık macerası ve görenleri hayran bırakan evleri...

Robbie ve Priscilla hazır bir karavan almak yerine neden eski bir otobüsü eve dönüştürdükleri sorusuna, "Önümüzdeki birkaç yılı bu evde geçirmeyi planlıyoruz, sadece hareket eden ve istediğimiz yere gitme imkanı veren değil aynı zamanda bize ev konforunu da yaşatacak küçük bir evimiz olsun istedik" sözleriyle yanıtlıyor.

Robbie sözlerini şöyle sürdürüyor: "Uzun zamandır küçük evlere imrenerek bakıyoruz, biz de böyle bir evde yaşamanın hayallerini kuruyorduk. Daha sonra neden bu evin, bizi istediğimiz yere götüren tekerlekleri de olmasın? diye düşünerek bu otobüsü dönüştürmeye karar verdik. Gerçek bir ev havası yaratsın diye normal bir ev kapısı dahi ekledik"

Hazır bir araç istememelerinin bir başka sebebini de bize sunulanla yetinmek istemememizdi diye açıklıyor Robbie, "kendi yapacağımız bir eve istediğimiz ve ihtiyacımız olan her şeyi koyabilecektik" diye ekliyor.

Priscilla, "Çok sayıda motorhome ve karavan dolaştık ama hiçbirinde çok istediğimiz, odun sobası, gerçek tuğla duvar, güneş enerjisi paneli, quartz ocak, gerçek fayans, cam duşakabin gibi özellikleri bulamadık. Bütün bunların yanı sıra okul otobüsleri bir kaza anında karavanlara kıyasla çok daha dayanıklı olacak şekilde tasarlanıyor" diyor.

Hayatlarının tekdüze bir hale gelmiş olması da tercihlerinde etkili olmuş. Robbie ve Priscilla çifti, "Hayattaki en mutlu anlarımızın, seyahat ederken, yeni yerler keşfederken, farklı yemekler yerken, yeni kültürleri tanırken yaşadığımız anlar olduğunu fark ettik.

Yeni şeyler keşfetmeyi ve yeni maceralara atılmayı ikimiz de çok seviyoruz. Seyahat etmenin üzerimizde büyülü bir etkisi var. Bizi değiştiren ve geliştiren bir aktivite. Bir maceradan döner dönmez, eve adımımızı attığımızda bir sonraki maceramızı planlamaya başlıyoruz. Bir sonraki maceranın heyecanı ilk dakikasından itibaren ruhumuzu sarıyor" şeklide konuşuyor.

Karavan evlerini inşa etmeye başlamadan çok önceleri de çift buldukları her fırsatta seyahate çıkıyormuş. Bu seyahatlerinde onların canını en çok sıkan şey ise evcil hayvanlarını evde bırakmak zorunda olmalarıymış.

Priscilla duygularını şöyle dile getiriyor, "Hayvanlarımızı evde bırakmaktan nefret ediyorduk, seyahatte olduğumuz zamanlarda onları çok özlüyorduk. Onlarla birlikte seyahat etmenin bir yolunu bulmak zorundaydık"

Yeni evlerini inşa etmeye başladıklarında bir kedileri ve bir köpekleri olduğunu belirten çift, köpeklerine yola çıkmaya bir ay kala kanser teşhisi konduğunu söylüyor. Kendileri yola koyulsa da akıllarının ve kalplerinin sağlık sorunları yüzünden evde kalan köpeklerinde olduğunu ifade ediyorlar.

Otobüsü satın aldıktan sonra istedikleri gibi bir eve dönüştürmeleri bir buçuk yıllarını almış. Ancak arada molalar verdiklerini anlatan çift, "eğer hiç ara vermeden sadece bu işe yoğunlaşsaydık bir yılda bitirirdik" diyor.

Çift eski okul otobüsünü tam anlamıyla hayata döndürmüş. Yaşam alanı 20 metre kare, 6 adet 360 watt’lık güneş paneli sayesinde elektrikleri var, bunun yanında 8 adet 6V 315 AH Trojan bataryalar da kullanmışlar.

Otobüsün tavanında klima bulunuyor, bu sayede soğutma bir problem değil, aynı şekilde ısınma da. Otobüste iki adet ısıtıcı var. Biri propan yakan ısıtıcı diğeri ise bildiğimiz odun sobası.

Soğuk havalarda otobüsü ısıtmak son derece kolay oluyor, sıcaklık eksi derecelere düşse bile. Propan ısıtıcının yetmediği durumlar içinse bir odun sobaları var.

Mart 2019’da yollara düşen çift yaklaşık 10 aydır yollarda. 137 farklı şehir gören çift herhangi bir programa bağlı şekilde hareket etmiyor. Canları nereye isterse soluğu orada alıyorlar.

Biraz mola için eve dönen çift 2020 için yurt dışı planları yapmış. Ancak sadece Brezilya’ya gidebilen çiftin gezi programı corona virüs salgını sebebiyle sekteye uğramış. Salgın sebebiyle planladıkları programın 4 aylık kısmını ertelemek zorunda kalmışlar.

İşlerini uzaktan yapan çift, "internetimiz olduğu sürece işlerimizi yürütebiliyoruz" diyor. Bu seyahatler için tasarruflarını harcamayan çift, gezilerini uzaktan çalışarak kazandıkları para ile finanse ediyorlar. Eğer sadece hazırdaki para ile böyle bir işe kalkışırsanız bunu uzun süre sürdürmeniz mümkün değil diye de ekliyorlar.

Çift az kalsın iki defa bu maceradan tamamen vazgeçiyormuş. İlkinde otobüsü yenilemek için gerekli tüm malzemeleri alıp işe koyulduktan sonra otobüsün camlarında meydana gelen su sızıntılarını durdurmayı bir türlü becerememişler.

Birkaç defa conta değiştirmelerine rağmen sorunu gideremeyince her şeyden vazgeçme noktasına gelmişler. Daha sonra camları tamamen değiştirmeye karar vermişler ve sorunu çözen de bu karar olmuş. Sorunun iç kısımda çürüyen contalar olduğunu fark etmişler, üstünü ne kadar kapatırsan kapat içte çürüyen ve sıkışan contalar suyu tutup içeri veriyormuş.

İkincisinde ise her sorunu hallettiğini düşünen çift yola çıkmaya hazırlanırken büyük bir motor arızası ile karşılaşmış. Silindir kapak contasının bozulması sebebiyle otobüs bir ay boyunca serviste beklemiş, ardından motor yenilenerek sorun giderilmiş.

Robbie ve Priscilla planladıkları yurt dışı turlarına başlayacakları günleri bekliyorlar. Koronavirüs salgınının ortadan kalkıp yeniden yollara düşecekleri günleri iple çekiyorlar. Şimdilik ABD ve Kanada içerisinde yapacakları turları planlıyorlar.

Kedileri ve köpekleri ile çıkabilecekleri kısa yurt dışı seyahatleri de planları arasında yer alıyor.