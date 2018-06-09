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16 trilyonda bir ihtimal ona vurdu

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Fransa'da 2016'da 1 milyon euro kazanan talihli, her hafta loto oynamaya devam etti ve ikinci kez aynı ödüle uzandı. Matematikçilere göre bu ölçüde şans 16 trilyonda bir ihtimal

16 trilyonda bir ihtimal ona vurdu
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Fransa'nın güneydoğusunda yaşayan bir loto talihlisi, ülkedeki "Benim milyonum" adlı sayısal loto oyununu iki yıldan kısa süre sonra ikinci kez kazandı. Matematikçilere göre bu ölçüde şans 16 trilyonda bir ihtimal.

Adı açıklanmayan talihli ilk bir milyon euro ödülü Kasım 2016'da kazandı ve sonrasında her hafta sayısal loto oynamaya devam etti. Geçen ay da ikinci kez bir milyon euro kazandı.

Talihli adama kazanan bileti satan Haute-Savoie bölgesindeki bakkal, talihlinin kazandığını öğrenince hiçbir tepki vermediğini söyledi ve "Sanırım kazanmaya alıştı" dedi.

"Benim milyonum" çok daha büyük ödüller veren Euromillion sayısal lotosu oynanınca, otomatik olarak girilen bir çekiliş.

Fransız medyası iki kez ödül kazanan talihlinin, "Herkesin üç hakkı var" diyerek sayısal loto oynamaya devam edeceğini söylediğini aktardı.

Le Parisien gazetesinin görüş aldığı matematikçilere göre Benim Milyonum ödülünü bir kez kazanma ihtimali 19 milyonda bir, Avrupa genelinde oynanan Euromillion ikramiyesini kazanma ihtimaliyse 190 milyonda bir.

Geçen ay da Avustralyalı bir adam bir haftada iki kez sayısal loto kazanıp, iki kez 1 milyon Avustralya doları ikramiye almıştı.

Avustralya'daki oyunu kazanma ihtimalinin ise 1.845 milyonda bir olduğu belirtilmişti.

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