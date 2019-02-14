10.000 metre yüksekte ölümden döndüler

ABD'de Delta Havayolları'na ait bir uçakta panik yaşandı...

California'dan Seattle'a seyreden uçak olumsuz hava şartları dolayısıyla tam iki kez türbülansa girdi. Yaklaşık 34.000 feet yüksekte uçak iki kez türbülansa girdi. İki kez burun üstü düşüşe geçen uçakta çok sayıda yolcu yaralandı, uçak acil iniş yaptı.

ABD semalarında dün korku dolu anlar yaşandı… Delta Havayolları’na ait 5763 sefer sayılı uçak olumsuz hava şartlarına rağmen havalanınca düşmekten son anda kurtuldu. California’dan Washington’a hareket eden uçak Nevada yakınlarında iki kez türbülansa girdi.

34.000 feet yüksekte iki kez burun üzeri serbest düşüşe geçen uçakta hosteslerin kullandığı yemek arabası devrildi, en az 5 yolcu yaralandı. Pilotların müdahalesi sonucunda uçak düşmekten son anda kurtarıldı. Nevada’nın Reno kentine acil iniş yapan uçakta yaralananların sağlık kontrolü yapıldı.