1 Milyar Euro'luk soygun için yarım milyon Euro ödül verilecek

Alman polisi, 18. yüzyıla ait eserleri çalan soyguncuları bulmaları için olayla ilgili ipucu verecek kişileri ödüllendireceğini duyurarak '1 milyar euro' değerindeki mücevherleri bulmak için yardımcı olanlara yarım milyon Euro ödül verilecek

Almanya tarihinin en büyük soygunlarından birinde çalınan '1 milyar euro' değerindeki mücevherleri bulmak için yardımcı olanlara yarım milyon Euro ödül verilecek.

Alman polisi, 18. yüzyıla ait eserleri çalan soyguncuları bulmaları için olayla ilgili ipucu verecek kişileri ödüllendireceğini duyurdu.

Dresden Emniyet Müdürü Horst Kretschmar, verecekleri ödülün sorumluları yakalamak ve çalınan eserlerin geri getirilmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Avrupa’nın en büyük hazine koleksiyonlarından biri olan Dresden kentindeki Green Vault’a (Yeşil Kasa) giren hırsızların çaldıkları eser ve mücevherlerin değerinin 1 milyar euro olduğu belirtiliyor.

Olayla ilgili yayınlanan görüntülerde iki kişinin çekiçle mücevherlerin vitrinini parçaladığı görülüyor.

Polis ise hırsızların müzeden çıkmasından beş dakika sonra olay yerine ulaşmıştı.

MÜZEDEN ÇALINAN ESERLER

Dresden Müzeler Müdürü Marion Ackermann, müzedeki 10 elmas setten 3'ünün çalındığını kaydetti.

Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, olayla ilgili ''Sadece devlete ait sanat eserleri çalınmadı, burada çalınan Saksonya'nın değerleri oldu. Grüne Gewölbe ve söz konusu sanat eserleri olmadan topraklarımızın tarihi iyi anlaşılamaz.'' açıklamasında bulunmuştu.

Altın ve gümüşten oluşan değerli taşlar, heykeller ve süslemeleri içeren koleksiyon, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin bombardımanından kurtulmuştu.

Müzenin en değerli parçalarından olan 41 karatlık yeşil pırlanta ise New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde bulunuyor.