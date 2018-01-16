TED'te Dr. Fazıl Küçük'e duygusal anma

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde dün düzenlenen törende Kıbrıs Türkü’nün Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük özlemle anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 4. sınıf öğretmenlerinden Metin Güneş yaptı. Tören 4-C sınıf korosunun seslendirdiği "Dr. Küçük'üm" adlı parçayla devam etti. 4-B sınıfı öğrencilerinin Dr. Küçük'e ait özdeyiş ve satır aralarını sunmasının ardından tören, 5-B sınıfı öğrencilerinin okuduğu "Dr. Fazıl Küçük" adlı şiir ile devam etti. Daha sonra törende, resimlerle Dr. Fazıl Küçük'ün hayatının anlatıldığı bir barkovizyon gösterimi yer aldı. Sonrasında 4-A sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Dr. Fazıl Küçük 'ün Ardından" adlı oratoryo büyük beğeni topladı. Tören, 6-A sınıfı öğrencisi Elif Sena Önen'in okuduğu "Ölmez Lider" adlı şiirle sona erdi. Lha