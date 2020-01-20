TED Kolej’de merhum liderlere duygusal anma

Kıbrıs Türkünün kendi devletinde özgür ve mutlu yaşayabilmesi için yıllarca mücadele veren kurucu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük için TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde anma etkinlikleri düzenlendi.

“Özgürlük mücadelesi Lideri” Dr. Fazıl Küçük ölümünün 36. yılında TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde yapılan törenle anıldı. Tören saat 10.15’ te Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

5/A sınıfından oluşan okul korosu “Doktor Küçüğüm” adlı şarkıyı seslendirdi. Ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aysun DURMAZ gerçekleştirdi. 3/C sınıfı öğrencileri “Dr. Fazıl Küçük İçin” isimli şiirlerini okudular. 4. sınıf öğrencilerinin “Ölmez Lider” ve 5/A sınıfı öğrencilerinin “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük” adlı şiirlerini okumalarıyla devam eden etkinlik, Dr. Küçük ile ilgili barkovizyon sunumu ile tamamlandı.

Kıbrıs Türkü’nün devlet sahibi olması için büyük bir mücadele veren, vatanına ve ulusuna yüce duygularla bağlı, bütün ömrünü Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmaya adamış, adı Kıbrıs ile özdeşleşmiş siyaset adamı Rauf Raif Denktaş ölümünün 8.yılında TED Kuzey Kıbrıs Kolejinde; şiirler ve oratoryolar eşliğinde saygı ve özlemle anıldı. (Lha)