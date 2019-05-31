Liderimiz, anı parasıyla ölümsüzleşecek

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün Avrupa Merkez Bankası izinli 0 Euro üzerine basımı gerçekleştirilecek anı parasıyla hem liderimiz ölümsüzleştirilecek, hem de turizm amaçlı ülke tanıtımı yapılmış olacak

Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, yakın zamanda basımı gerçekleştirilecek anı parasıyla ölümsüzleştiriliyor. Avrupa Merkez Bankası izinli basımı gerçekleştirilecek 0 Euro üzerine Dr. Küçük portresi ile bir ilk gerçekleştirilecek.

Dünyada son yıllarda birçok ülkenin tanınmış kişilerini ölümsüzleştirerek turizm amaçlı olarak ülkenin tanıtımını ve marka değerini ön plana çıkarmak amacıyla Avrupa Merkez Bankası onaylı bastırılan anı paralarına ülkemizin özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün de portesinin olduğu anı parası ekleniyor.

Üç yıl önce başlanan anı parası basımı ile ilgili olarak Türkiye’de yetkilendirilen Numismat Özgür Honça, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz gün ülkemize gelerek Dr. Fazıl Küçük Vakfı yetkilisi Mehmet Küçük ile görüşme gerçekleştirdi.

Kendisinin uzun yıllardır numizmatiklik (para koleksiyoneri) yaptığını belirten Özgür Honça, üç yıl önce Avrupa Merkez Bankası’nın anı parası basımı konusunda yetkilendirdiği koleksiyoner olan Richard Fried tarafından bir öneri geldiğini ve bu şekilde anı parası basımına başlandığını aktardı.

Daha önce Almanya’nın en çok bilinen isimlerinden olan Karl Marx, Venezüella’nın Che Guevara’nın Türkiye’den Fatih Sultan Mehmet’in ve Atatürk’ün anı parasının basımının yapıldığını, Göbeklitepe için basım yapıldığını son olarak ise 19 Mayıs 1919’un 100. yılı anısına bastırılan hatıra Euro’da ise kalpaklı Atatürk fotoğrafı ve Bandırma Vapuru’nun görseli yer aldığını anlatan Honça, Kıbrıs Türkleri için özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ölümsüzleştirmek için böyle bir anı parası basımına karar verdiklerini anlattı.

Türkiye’de anı parası ile ilgili olarak İbrahim Gölgeli’nin lisans sahibi olduğunu Iravis Bilişim, Bilgisayar, Matbaa ve Pazarlama Hizmetleri Ltd adına kendisinin de birçok ülkede bağlantılar kurduğunu aktaran Honça, KKTC’de bir koleksiyoner arkadaşının önerisi ile Dr. Fazıl Küçük’ün anı parasını basmak için bir girişim başlattığını zira Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkleri için verdiği mücadelenin kendisini çok etkilediğini ve liderimizin bu şekilde ölümsüzleştirilmesi amacıyla çalışma yaptığını söyledi.

Honça, Dr. Fazıl Küçük ile ilgili nasıl bir anı parası bastırabilecekleri konusunda yaptığı araştırmada okuduğu Dr. Küçük’ün sözü olan ‘Biz Kıbrıs Türkleri yaşama haklarımızı, ancak Türk bayrağı gölgesinde bulabileceğimize iman etmiş ve inanmış bulunuyoruz” sözünden çok etkilendiğini ifade etti.

ANI PARALARI GERÇEK EURO BASIMI YAPILAN MATBAALARDA BASILIYOR

Dünyada şu anda basılan anı paralarının 0 Euro olarak basıldığını belirten Özgür Honça, bu anı paralarının tasarımcılığını ise Hollandalı Christian Petermann tarafından yapıldığını söyledi.

Bu anı paralarının Avrupa Merkez Bankası’nın yetkilendirdiği gerçek Euro paraların basımının yapıldığı Fransa’daki bir matbaada orijinal, filigramlı, hologramlı Euro kağıtlarına basıldığını ve daha sonra lisans sahibi kişi veya kurumlara gönderildiğini anlatan Honça, bu anı paralarının Türkiye’de banknot veyahut zarf içinde satışa sunulduğunu belirtti.

Anı parası basımının turizm amaçlı olduğunu söyleyen Özgür Honça, “Basılacak olan Dr. Küçük anı parasıyla hem Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı yapılacak hem de bir marka değeri olacak” diyerek şu an için 10 bin adet basımının yapılmasını planladıklarını ve bunun bir kısmının KKTC’ye gönderilerek burada Dr. Küçük Vakfı’na bağlı Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde satışına izin vereceklerini vurguladı.





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