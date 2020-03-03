banner411
banner69
Mart Ayı Hakkında 13 İlginç Bilgi
Mart Ayı Hakkında 13 İlginç Bilgi
16 0
7 0
 
Hastane yangınına sebep, sürekli yapılan anjiyolar mı?
Hastane yangınına sebep, sürekli yapılan anjiyolar mı?
43 0
Off Roadçular, Alagadi’ye renk kattı
Off Roadçular, Alagadi’ye renk kattı
16 0
Zirai ilaç kutularının doğada işi olmamalı
Zirai ilaç kutularının doğada işi olmamalı
10 0
Cihangir puanı kaptı
Cihangir puanı kaptı
92 0
Kaymaklı’ya kaymak gibi galibiyet
Kaymaklı’ya kaymak gibi galibiyet
72 0
banner374

"Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük" resim yarışmasına katılım cuma gün sona eriyor

banner27

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 114. yıl dönümü sebebi ile düzenlenen 3. Geleneksel “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasına katılım 6 Mart’ta sona erecek.

"Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük" resim yarışmasına katılım cuma gün sona eriyor

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, okullarındaki resim öğretmenleri aracılığıyla ya da şahsen İlköğretim Dairesi'ne veya Dr. Fazıl Küçük Müzesi'ne başvurabilecek.

Şartname ve katılım formu Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nin facebook sayfasından veya Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nden alınabilecek.

 Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde KKTC devlet ve özel okullarında öğrenim gören 4. ve 5. sınıf  öğrencilerine yönelik düzenlediği resim yarışmasının ödül töreni ise, 13 Mart’ta Açıköğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.