Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, Dr. Küçük’ün, Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesini başlatan kişi olduğunu ve ömrünün sonuna kadar bu dava için yaşadığını vurguladı

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, babasının Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesini başlatan kişi olduğunu belirtti.

Babasının soyadını taşımaktan ve oğlu olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Küçük, Dr. Fazıl Küçük isminin Kıbrıs Türkü için en önemli isim olduğunu vurguladı.

Küçük, "Dr. Küçük, Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesini başlatan kişidir, ömrünün sonuna kadar bu dava için yaşamıştır." dedi.

Dr. Küçük'ün ailesiyle çok fazla zaman geçiremediğini belirten oğul Küçük, babasıyla 1973'te Cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonra daha yakın olabildiğini ve onu daha fazla görebildiğini dile getirdi.

Küçük, "Çocukken onu (Dr. Küçük) pek fazla göremezdik. Kendisinin milli mücadele dışında herhangi bir aktivitesi yoktu. Boş vakti olursa da köylere, kahvelere ve ziyaretlere giderdi." diye konuştu.

“KÖYLERDEN GELEN VATANDAŞLAR DA BİZLERLE OLURDU"

Babasının, evde bulunduğu zaman da mutlaka misafir ağırladığını kaydeden Küçük, "Sabah kalkardı ve doktor olarak görevine başlardı. Öğleye kadar görevini yapardı ancak öğle yemeğinde mutlaka köylerden gelen vatandaşlar da bizlerle olurdu. Onlar devamlı bizim yemek masamızdaydı ve ülkenin sorunlarını görüşürlerdi." ifadesini kullandı.

Küçük, babasının öğleden sonra dinlendiğini, akşamları da kendisinin çıkardığı "Halkın Sesi" gazetesine giderek köşe yazısını yazdığını söyledi.

"ANNEM BİZE HEM BABALIK HEM DE ANNELİK YAPMAYA ÇALIŞTI"

Günleri yoğun geçtiği için babasıyla pek bir münasebetleri olmadığını anlatan Küçük, "Annem bize hem babalık hem de annelik yapmaya çalıştı. Babamın yokluğunu bize hissettirmemeye çalıştı. Çünkü o da bu mücadeleye ve babamın bu mücadeleyi vermesi gerektiğine inanıyordu." dedi.

Dr. Küçük'ün bazen köy ziyaretlerine aile bireylerini de götürdüğünü söyleyen Küçük, ona karşı hürmeti ve ilgiyi görünce çok sevindiklerini kaydetti.

Küçük, babasıyla gittikleri köy kahvehanesindeki bir anısını şöyle anlattı:

"Kendisi sade kahve içerdi. Kahveci orada çalışan hanımına 'Doktora bir sade kahve yap.' dedi. Kahve geldi, rahmetli bir yudum aldı ve 'Kahve şekerli' dedi. Adam gitti bir daha kahve getirdi ve yine şekerliydi. Ondan sonra eşi de geldi ve adam 'İki defa da şekerli yapmışsın' dedi. Eşi ise 'Ben Dr. Küçük'e sade kahve içirmeye hiç kıyar mıyım.' dedi. İkram olsun diye şeker koymuş içine. Kadını ikna etmişler ve sonunda sade kahve yapmış."