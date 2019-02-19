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Zirvedekilerin kayıpsız haftası

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Yedi takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin onuncu haftasını Minareliköy, Güzelyurt Darts Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü galip kapattılar

Zirvedekilerin kayıpsız haftası
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün oynanan maçlarla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasını Minareliköy, Güzelyurt Darts Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü galip kapattı. Lig lideri Minareliköy, Beyramudu Belediyesi karşında zorlanmazken rakibini 13-3 mağlup ederek puanını 27’ye yükseltti. Ligi ikincisi Gönyeli Avcılık Atıcılık, LEGEND’i, üçüncü Güzelyurt Darts Birliği Cihangir’i mağlup etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Minareliköy-Beyarmudu Belediyesi: 13-3

Cihangir-Güzelyurt Darts B.: 6-10

LEGEND-Gönyeli Av.At.: 6-10

Vadili Darts Derneği-Bay

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU            

TAKIMLAR                                        O    G  B  M  A       Y    P     AV

1.Minareliköy                                        10   9   0  1    113    47   27   66

2.Gönyeli Av.At                                    9     7   1  1    91      53   22   38

3.Güzelyurt Darts Birliği                       10   6   0  4    87      73   18   14

4.LEGEND                                           10   5   0  5    82      78   15   4

5.Beyarmudu Belediyesi                       9     2   2  5    54      90   8     -36

6.Vadili Darts Derneği                          9     1   1  7    45      99   4     -54

7.Cihangir                                              9     1   0  8    56      88   3     -32

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