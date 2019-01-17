Yıldırıcı Turnuvası’nda, Balıkcı birinciliğe attı

Hamit Yıldırıcı Açık Darts Turnuvası, 39 dartsçının katılımıyla yapılırken, turnuvada birinciliği Evren Balıkcı kazandı

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Hamit Yıldırıcı Açık Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Atış Salonu’nda Yıldırıcı Ailesi sponsorluğunda gerçekleşen ve 39 dartsçının katılımıyla yapılan turnuvada birinciliği Evren Balıkcı kazandı. Yarı finallerde rakiplerini yenen Evren Balıkcı ve Tarık Kurdaş arasında oynanan final maçını Balıkçı 3-2 kazandı. Hüseyin Orakçıoğlu ile Alkan Caner arasındaki üçüncülük maçında gülen taraf 3-0’lık skorla Hüseyin Orakçıoğlu oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Kubilay Yıldırıcı, Düriye Özyurt, Güler Altınkaya, Ülviye Yıldırıcı, Can Altınkaya ve Erdoğan Ağdelen tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı

Hüseyin Orakçıoğlu-Alkan Caner: 3-0

Final maçı

Evren Balıkcı - Tarık Kurdaş: 3-2

Diğer ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Serdar Ekbiç (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Cüneyt Armut (116 sayı)

En Az Darstta Bitiren Sporcu: Evren Balıkcı (17 darts)