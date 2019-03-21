Üçüncü ayak Çoban ve Tok’un

Kadınlar Ferdi ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayağı yapılırken, kadınlarda Samiran Çoban, genç erkeklerde ise Eray Tok şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ferdi ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayağı dün (20 Mart Perşembe) yapıldı Marlyn Bar Darts Salonu’nda gerçekleşen ve beş ayaktan oluşan şampiyonanın üçüncü ayak müsabakalarında kadınlarda Samiran Çoban, genç erkeklerde Eray Tok şampiyon oldu. Kadınlarda ikinciliği Süreyya Vaiz, üçüncülüğü Ebru Kösemihal kazandı. Genç erkeklerde Berk Korkmazhan ikinci, Osman Kozansoy üçüncü oldu. Genel klasman sıralamasında ise kadınlarda Samiran Çoban, 44 puanla zirvede yer alıyor. Genç erkeklerde genel sıralamada Eray Tok, 47 puanla ilk sırada bulunuyor. Üçüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve genel puan durumu şöyle: Kadınlar 1.Samiran Çoban 2.Süreyya Vaiz 3.Ebru Kösemihal Genç erkekler 1.Eray Tok 2.Berk Korkmazhan 3.Osman Kozansoy KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA TOPLAM 1.Samiran Çoban 12 12 20 44 2.Cemre Kara 16 20 7 43 3.Duygu Oktay 20 7 7 34 4.Süreyya Vaiz 9 7 16 32 5.Ebru Kösemihal 0 16 12 28 6.Fatma Acaröz 7 9 7 23 7.Meral Şendilli 7 7 9 23 8.Şermin Efendi 0 7 7 14 9.Ceylan Gülsev 7 0 0 7 GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA TOPLAM 1.Eray Tok 20 7 20 47 2.Bekir Meşe 12 20 7 39 3.Ata Köse 9 16 5 30 4.Berk Korkmazhan 5 9 16 30 5.Recep Sağır 16 7 7 30 6.Osman Kozansoy 7 5 12 24 7.Hüseyin Osman Türeray 7 12 3 22 8.Batuhan Gürgöze 5 7 9 21 9.Ali Mertoğlu 7 5 7 19 10.Mustafa Berrak 5 7 7 19 11.Salih Avcı 7 5 5 17 12.Hüseyin Coşkuner 5 5 5 15 13.Kader Ali Çamlıbelli 5 5 5 15 14.Murat Akbaşak 5 5 5 15 15.Gürhan Güreç 5 5 3 13 16.Hasan Çamlıbelli 5 5 3 13 17.Cemal Özata 0 0 5 5 18.Mateo Solak 0 0 5 5 19.Stanıslav Çavuşoğlu 0 0 5 5 20.Emre Köse 0 0 3 3