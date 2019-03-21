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Üçüncü ayak Çoban ve Tok’un

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Kadınlar Ferdi ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayağı yapılırken, kadınlarda Samiran Çoban, genç erkeklerde ise Eray Tok şampiyon oldu

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Üçüncü ayak Çoban ve Tok’un
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ferdi ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayağı dün (20 Mart Perşembe) yapıldı

Marlyn Bar Darts Salonu’nda gerçekleşen ve beş ayaktan oluşan şampiyonanın üçüncü ayak müsabakalarında kadınlarda Samiran Çoban, genç erkeklerde Eray Tok şampiyon oldu.

Kadınlarda ikinciliği Süreyya Vaiz, üçüncülüğü Ebru Kösemihal kazandı. Genç erkeklerde Berk Korkmazhan ikinci, Osman Kozansoy üçüncü oldu.

Genel klasman sıralamasında ise kadınlarda Samiran Çoban, 44 puanla zirvede yer alıyor. Genç erkeklerde genel sıralamada Eray Tok, 47 puanla ilk sırada bulunuyor. 

Üçüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve genel puan durumu şöyle:

Kadınlar

1.Samiran Çoban

2.Süreyya Vaiz

3.Ebru Kösemihal

Genç erkekler

1.Eray Tok

2.Berk Korkmazhan

3.Osman Kozansoy

KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

SPORCU ADI                 1.HAFTA  2.HAFTA  3.HAFTA  TOPLAM

1.Samiran Çoban          12            12            20            44

2.Cemre Kara               16            20            7              43

3.Duygu Oktay              20            7              7              34

4.Süreyya Vaiz              9              7              16            32

5.Ebru Kösemihal         0              16            12            28

6.Fatma Acaröz            7              9              7              23

7.Meral Şendilli            7              7              9              23

8.Şermin Efendi            0              7              7              14

9.Ceylan Gülsev            7              0              0              7

GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

 SPORCU ADI                               1.HAFTA  2.HAFTA  3.HAFTA  TOPLAM

1.Eray Tok                                   20           7             20            47

2.Bekir Meşe                               12           20           7              39

3.Ata Köse                                   9             16           5              30

4.Berk Korkmazhan                     5             9             16            30

5.Recep Sağır                              16           7             7              30

6.Osman Kozansoy                      7             5             12            24

7.Hüseyin Osman Türeray          7             12           3              22

8.Batuhan Gürgöze                     5             7             9              21

9.Ali Mertoğlu                             7             5             7              19

10.Mustafa Berrak                      5             7             7              19

11.Salih Avcı                                7             5             5              17

12.Hüseyin Coşkuner                  5             5             5              15

13.Kader Ali Çamlıbelli               5             5             5              15

14.Murat Akbaşak                       5             5             5              15

15.Gürhan Güreç                        5             5             3              13

16.Hasan Çamlıbelli                    5             5             3              13

17.Cemal Özata                          0             0             5              5

18.Mateo Solak                           0             0             5              5

19.Stanıslav Çavuşoğlu               0             0             5              5

20.Emre Köse                              0             0             3              3

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