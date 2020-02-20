banner255
banner69
Hamitköylüler kenetlendi
Hamitköylüler kenetlendi
22 0
20 0
 
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
63 0
Tribünler sığmadı
Tribünler sığmadı
554 0
Yollara lastik dayanmıyor
Yollara lastik dayanmıyor
23 0
APOEL’in başı şike ile dertte
APOEL’in başı şike ile dertte
111 0
Böyle ehliyet mi olur?
Böyle ehliyet mi olur?
557 0
banner374

Sekizinci ayakta Gingi hedefe attı

banner27

Ferdi Darts Şampiyonası’nın sekizinci ayak müsabakalarında Cemal Gingi birinci olurken Faik Amcaoğlu ikinciliği, Halil Kara üçüncülüğü elde etti

Sekizinci ayakta Gingi hedefe attı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Ferdi Darts Şampiyonası’nın sekizinci ayağı Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda yapıldı.

Toplam 10 ayaktan oluşan şampiyonanın sekizinci ayak müsabakalarında Cemal Gingi birinci oldu.Cemal Gingi finalde Faik Amcaoğlu’nu mağlup etti.Faik Amcaoğlu’nun ikinciliği elde ettiği sekizinci ayakta, Halil Kara üçüncü, James Anthony Stone dördüncü oldu. Son iki ayağa girilen şampiyonada genel klasmanda Elmas Çocuk 98 puanla zirvede yer alıyor. 

FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU                                      

SPORCU ADI                      PUAN

1.Elmas Çocuk                       98

2.Cemal Gingi                         88

3.Faik Amcaoğlu                    79

4.Mustafa Behlül                   77

5.Halil Kara                            73

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.