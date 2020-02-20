Sekizinci ayakta Gingi hedefe attı

Ferdi Darts Şampiyonası’nın sekizinci ayak müsabakalarında Cemal Gingi birinci olurken Faik Amcaoğlu ikinciliği, Halil Kara üçüncülüğü elde etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Ferdi Darts Şampiyonası’nın sekizinci ayağı Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda yapıldı.

Toplam 10 ayaktan oluşan şampiyonanın sekizinci ayak müsabakalarında Cemal Gingi birinci oldu.Cemal Gingi finalde Faik Amcaoğlu’nu mağlup etti.Faik Amcaoğlu’nun ikinciliği elde ettiği sekizinci ayakta, Halil Kara üçüncü, James Anthony Stone dördüncü oldu. Son iki ayağa girilen şampiyonada genel klasmanda Elmas Çocuk 98 puanla zirvede yer alıyor.

FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

SPORCU ADI PUAN

1.Elmas Çocuk 98

2.Cemal Gingi 88

3.Faik Amcaoğlu 79

4.Mustafa Behlül 77

5.Halil Kara 73