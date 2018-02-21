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Şampiyon takıldı

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde 15’inci hafta tamamlanırken, Düzkaya, Beyarmudu Belediyesi, Mesarya Darts Birliği ve Taşkınköy 15’inci haftayı üç puanla kapattılar. Şampiyon Cihangir ise Gazimağusa Darts Birliği ile berabere kaldı

Şampiyon takıldı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne 15’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligde Düzkaya, Beyarmudu Belediyesi, Mesarya Darts Birliği ve Taşkınköy 15’inci haftayı üç puanla kapattı. Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Cihangir, Gazimağusa Darts Birliği deplasmanından bir puanla döndü.

İkinci sırada bulunan Beyarmudu Belediyesi, Düzova’yı 12-4’lük skorla geçerken, üçüncü sıradaki Düzkaya, konuk ettiği Lefkoşa Spor Birliği’ni 13-3 mağlup etti. Mesarya Darts Birliği İnönü Gençlik Merkezi’ni (İGEM), Taşkınköy, Marmara’yı aynı skorla 9-7 yendi.

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