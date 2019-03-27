Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde bitime bir hafta kala, Lefkoşa Spor Birliği 2018-2019 sezonunu şampiyonluğunu ilan etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Liginde bitime bir hafta kala şampiyon belli oldu.

On bir takımın mücadele verdiği ligde 2018-2019 sezonunun şampiyon Lefkoşa Spor Birliği oldu. Lefkoşa Spor Birliği, Düzkaya’yı 10-6 mağlup ederek puanını 57’ye yükseltirken bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde son haftaya Lefkoşa Darts Birliği 49 puanla ikinci, Marmara 46 puanla üçüncü sırada girecek.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Gazimağusa Darts Birliği: 12-4

Göçmenköy-Mağusa Kültür Derneği: 10-6

Düzkaya-Lefkoşa Spor Birliği: 6-10

Düzova-Mesarya Darts Birliği: 12-4

Taşkınköy-Marmara: 3-13

Diamond Child (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Spor Birliği 19 19 0 0 238 66 57 172

2.Lefkoşa Darts Birliği 20 16 1 3 222 98 49 124

3.Marmara 19 15 1 3 226 78 46 148

4.Düzkaya 19 14 2 3 221 83 44 138

5.Gazimağusa Darts Birliği 19 9 0 10 135 169 27 -34

6.Taşkınköy 19 7 1 11 120 184 22 -64

7.Düzova Gençlik 19 7 1 11 143 161 22 -18

8.Diamond Child 19 5 1 13 106 198 16 -92

9.Göçmenköy 19 5 1 13 105 199 16 -94

10.Mesarya Darts Birliği 19 5 0 14 101 203 15 -102

11.Mağusa Kültür Derneği 19 0 0 19 63 241 0 -178