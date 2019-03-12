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Minareliköy şampiyon

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2018-2019 Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde şampiyon Minareliköy oldu. Ligi Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 21 puanla ikinci sırada tamamladı. Cihangir ise ligden düştü

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Minareliköy şampiyon
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi tamamlandı.

Yedi takımın mücadele verdiği 2018-2019 Efes Pilsen Darts Süper Liginde şampiyon Minareliköy oldu. Minareliköy sezonu 11 galibiyet ve bir beraberlikle 33 puanla tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Ligi Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 21 puanla ikinci tamamladı. Lig üçüncülüğünü Güzelyurt Darts Birliği elde etti. Cihangir takımı ligden düştü.

Ligin son hafta maçlarında Minareliköy Cihangir’i, Gönyeli Avcılık Atıcılık Güzelyurt Darts Birliği’ni mağlup etti. 

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Av.At.K.-GDB: 13-3

Minareliköy.-Cihangir: 10-6

Beyarmudu Belediyesi-Vadili Darts D.: 5-11

LEGEND (bay)

2018-2019 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU      

TAKIMLAR                 O       G       B       M      A       Y       P       AV

1.Minareliköy               12     11     0       1       134   58     33     76

2.Gönyeli Av.At.K.       12     10     1       1       126   66     31     60

3.Güzelyurt Darts Birliği        12     7       0       5       100   92     21     8

4.LEGEND                    12     6       0       6       97     95     18     2

5.Beyarmudu Belediyesi         12     2       3       7       73     119   9       -46

6.Vadili Darts Derneği  12     2       1       9       67     125   7       -58

7.Cihangir                    12     1       1       10     75     117   4       -42

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