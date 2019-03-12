Minareliköy şampiyon

2018-2019 Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde şampiyon Minareliköy oldu. Ligi Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 21 puanla ikinci sırada tamamladı. Cihangir ise ligden düştü

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi tamamlandı.

Yedi takımın mücadele verdiği 2018-2019 Efes Pilsen Darts Süper Liginde şampiyon Minareliköy oldu. Minareliköy sezonu 11 galibiyet ve bir beraberlikle 33 puanla tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Ligi Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 21 puanla ikinci tamamladı. Lig üçüncülüğünü Güzelyurt Darts Birliği elde etti. Cihangir takımı ligden düştü.

Ligin son hafta maçlarında Minareliköy Cihangir’i, Gönyeli Avcılık Atıcılık Güzelyurt Darts Birliği’ni mağlup etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Av.At.K.-GDB: 13-3

Minareliköy.-Cihangir: 10-6

Beyarmudu Belediyesi-Vadili Darts D.: 5-11

LEGEND (bay)

2018-2019 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 12 11 0 1 134 58 33 76

2.Gönyeli Av.At.K. 12 10 1 1 126 66 31 60

3.Güzelyurt Darts Birliği 12 7 0 5 100 92 21 8

4.LEGEND 12 6 0 6 97 95 18 2

5.Beyarmudu Belediyesi 12 2 3 7 73 119 9 -46

6.Vadili Darts Derneği 12 2 1 9 67 125 7 -58

7.Cihangir 12 1 1 10 75 117 4 -42