Minareliköy hedefe atıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi.
Yedi takımın mücadele verdiği ligin dördüncü hafta maçları oynandı. Ligin yenilgisiz lideri Minareliköy, Beyramudu deplasmanında 13-3 galip gelerek zirvedeki yolculuğunu sürdürdü.
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Lefkoşa Darts Birliği ile 8-8 berabere kalarak puanla tanıştı. Lefkoşa Spor Birliği’nin bay geçtiği haftada LEGEND, Vadili Darts Birliği deplasmanından 3 puanla döndü.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin dördüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Vadili Darts Derneği-LEGEND: 4-12
Lefkoşa Darts Birliği-Gönyeli Av.At.K.: 8-8
Beyarmudu Belediyesi-Minareliköy: 3-13
Lefkoşa Spor Birliği (Bay)
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Minareliköy 4 4 0 0 43 21 12 22
2.Lefkoşa Darts Birliği 4 2 1 1 39 25 7 14
3.LEGEND 4 2 1 1 36 28 7 8
4.Beyarmudu Belediyesi 3 1 1 1 23 25 4 -2
5.Lefkoşa Spor Birliği 3 1 0 2 23 25 3 -2
6.Gönyeli Av.At.K. 3 0 1 2 19 29 1 -10
7.Vadili Darts Derneği 3 0 0 3 9 39 0 -30