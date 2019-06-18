LSB farklı galip

Yaz Darts Ligi’nde 6. hafta tamamlanırken, en farklı galibiyeti Lefkoşa Spor Birliği (LSB) elde etti

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, Yaz Darts Ligine 6. hafta ile devam edilirken, maçlar farklı sonuçlarla tamamlandı.

Altıncı hafta karşılaşmalarında Lefkoşa Darts Birliği rakibi Daimond Child Darts Derneğini 13-3 gibi rahat bir skorla geçerken diğer maçlarda Lefkoşa Spor Birliği rakibi LEGEND’i 15-1 gibi farklı bir skorla geçti.

Diğer karşılaşmalardaysa sonuçlar Corner House Darts Takımı – İGEM 7-9, WİZARD Darts Takımı - Gülşen Oto Darts Takımı 4-12 sonuçlandı. Gönyeli Darts Birliği (BAY)