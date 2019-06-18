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LSB farklı galip

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Yaz Darts Ligi’nde 6. hafta tamamlanırken, en farklı galibiyeti Lefkoşa Spor Birliği (LSB) elde etti

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LSB farklı galip
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Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, Yaz Darts Ligine 6. hafta ile devam edilirken, maçlar farklı sonuçlarla tamamlandı.

Altıncı hafta karşılaşmalarında Lefkoşa Darts Birliği rakibi Daimond Child Darts Derneğini 13-3 gibi rahat bir skorla geçerken diğer maçlarda Lefkoşa Spor Birliği  rakibi LEGEND’i 15-1 gibi farklı bir skorla geçti.

Diğer karşılaşmalardaysa sonuçlar Corner House Darts Takımı – İGEM 7-9, WİZARD Darts Takımı - Gülşen Oto Darts Takımı 4-12 sonuçlandı. Gönyeli Darts Birliği (BAY)

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