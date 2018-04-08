LEGEND kupalara ambargo koydu

Darts Federasyon Kupası sahibini bulurken, LEGEND, Efes Pilsen Darts Süper Ligi ve Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası şampiyonluklarından sonra Federasyon Kupası’nı da müzesine götürdü

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası tamamlandı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi ve Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası şampiyonluğunu kazanan LEGEND, Federasyon Kupası’nı da müzesine götürme başarısı göstererek, sezona damgasını vurdu. Kupa ikincisi Gönyeli Avcılık Atıcılık oldu.

LEGEND, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), Gönyeli Avcılık Atıcılık ve Mesarya Darts Birliği’nin mücadele verdiği final grubu maçlarının açılışını Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptı. Tüm takımlara başarılar dileyen Alkan Değirmencioğlu, sembolik atışla final grubu müsabakalarını başlattı.

Lefkoşa Golden Tulip’de yapılan Darts Federasyon Kupası Final Grubu maçları büyük çekişmeye sahne oldu. DİGEM ile LEGEND’in eşleştiği yarı final ilk maçının normal süresi 8-8 tamamlandı. Uzatmaya kalan maçı 9-8 LEGEND kazandı.

Gönyeli Avcılık Atıcılık ise Mesarya Darts Birliği’ni yenerek finale kaldı. LEGEND ile Gönyeli Avcılık Atıcılık arasında yapılan mücadeleyi LEGEND kazanarak kupanın sahibi oldu. Üçüncülük mücadelesinde DİGEM, Mesarya Darts Birliği’ni mağlup etti.

Sıralama söyle oluştu:

1)LEGEND

2) Gönyeli Avcılık Atıcılık

3)DİGEM

4)Mesarya Darts Birliği