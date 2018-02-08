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İkinci ayağın şampiyonları, Meşe ile Şendilli

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İnönü Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci ayakta genç erkeklerde Bekir Meşe, kadınlarda Meral Şendilli şampiyon oldu

İkinci ayağın şampiyonları, Meşe ile Şendilli
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayak müsabakaları yapıldı

İnönü Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci ayakta genç erkeklerde Bekir Meşe, kadınlarda Meral Şendilli şampiyon oldu.  Kadınlarda ikinciliği Cemre Kara, erkeklerde Mustafa Berrak elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kara, sekreter Osman Erkut ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular şöyle:

Genç Erkekler

1.Bekir Meşe                                                   

2.Mustafa Berrak                                           

3.Hüseyin Osman Türeray                             

4.Ali Dağdelen                                                 

Kadınlar

1.Meral Şendilli

2.Cemre Kara

3.İldem Vaiz

4.İlkem Vaiz

GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

1.Bekir Meşe: 25 puan

2.Eray Tok: 25puan

3.Mustafa Berrak: 23puan

4.Salih Avcı: 21puan

5.Gürhan Göreç: 19puan

6.Hüseyin Osman Türeray: 19puan

7.Süleyman Recep Sağır: 16puan

8.İsa Kansel: 14puan

KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU               

1.İldem Vaiz: 32puan

2.İlayda Kontosoğlu: 23puan

3.Meral Şendilli: 20puan

4.Şermin Efendi: 19puan

5.İlkem Vaiz: 18puan

6.Cemre Kara: 16puan

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