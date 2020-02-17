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Güzelyurt’ta darts Gamla’dan sorulur

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Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen Nejla Özçalıcıoğlu Açık Anı Darts Turnuvası’nda Kurtuluş Gamla şampiyon oldu

Güzelyurt’ta darts Gamla’dan sorulur

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen NejlaÖzçalıcıoğlu Açık Anı Darts Turnuvası, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Darts Salonu’nda geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Özçalıcıoğluailesininsponsorluğunu yaptığı turnuvada31 sporcu arasından Kurtuluş Gamla şampiyon oldu. Kurtuluş Gamla, finalde Hasan Bozbeyli’yi 3-0 yenip birinciliği kazandı. Servet Gezer ile Burak Denizci arasındaki üçüncülük mücadelesini Servet Gezer 3-0 kazandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri, Mehmet Özçalıcıoğlu, Melek Hoca, Ahmet Tekirdağlı, Emre Cihangir, Güner Hoca ve Emine Özçalıcıoğlu tarafından verildi.

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Mustafa Koloz (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu Burak Denizci (121 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Burak Denizci (17 darts)

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