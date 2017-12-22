Gingi açık ara ilerliyor

Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağının finalinde, Cemal Gingi, Mustafa Behlül’ü yenerek şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayak maçları yapıldı.

Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü ayağını LEGEND sporcusu Cemal Gingi kazandı. Gingi, finalde Gönyeli Avcılık Atıcılık sporcusu Mustafa Behlül’ü yenerek mutlu sona ulaştı. Dört ayak sonunda Cemal Gingi, ferdi sıralamada 59 puanla zirvede bulunuyor. Mustafa Behlül’ün ikinciliği elde ettiği dördüncü ayakta Güzelyurt Darts Birliği’nden (GDB) Abuzer Ekbiç, üçüncü, Dikmen Gençlik Merkezi’nden (DİGEM) Sedat Sedatgil dördüncü oldu. Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Asbaşkanı Tansu Tilki verdi.

Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası 4’üncü ayak sonuçları şöyle:

1.Cemal Gingi (LEGEND)

2.Mustafa Behlül (Gönyeli Av.At.)

3.Hacı Abuzer Ekbiç (GDB)

4.Sedat Sedatgil (DİGEM)

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ PUAN DURUMU

1.Cemal Gingi-LEGEND: 59 puan

2.Erkan Canbolat-DİGEM: 41 puan

3.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At.: 40 puan

4.Mustafa Erciyes-Gönyeli Av.At.: 36 puan

5.Faik Amcaoğlu-LEGEND: 32 puan

6.Sedat Sedatgil-DİGEM: 25 puan

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI TAKIM PUAN DURUMU

1. LEGEND: 154 puan

2.Gönyeli Av.At: 135 puan

3.DİGEM: 126 puan

4.Yenicami: 85 puan

5.Lefkoşa Spor Birliği: 58 puan