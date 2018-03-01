Geçitkale’nin saha özlemi bitiyor

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, doğu bölgesinde bulunan Geçitkale, İskele Cumhuriyet, Canbulat ve Dr. Fazıl Küçük Stadları’nda incelemelerde bulundu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Değirmencioğlu ve beraberindekilere, Planlama ve İnşaat Dairesi’nden de ekipler eşlik etti. İnceleme sonrası açıklama yapan Spor Dairesi Müdürü Değirmencioğlu, yerinde keşfi yapılan Geçitkale sahasının sentetik zemine kavuşturulması için en erken zamanda çalışmaların başlayacağını söyledi.

Canbulat Stadı’nın zemininin ise bütçe planlamaları doğrultusunda ele alınacağını aktaran Değirmencioğlu, Dr. Fazıl Küçük Stadı ve İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki eksikliklerin de gözden geçirildiğini, bölge amirleri ile birlikte koordineli çalışmanın devam edeceğini belirtti.