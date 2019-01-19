Galatasaray, Ankaragücü’ne gol yağdırdı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü'ne fark attı. Rakibini 6-0 yenerek ligin ikinci yarısına süper bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekipte Onyekuru, "Hat-trick" yaptı. 52. saniyede takımın ilk golünü atan Sinan Gümüş ise maçı 2 golle bitirdi

Stat: Türk Telekom Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon (Dk. 84 Gökay Güney), Marcao, Linnes (Dk. 71 Emre Taşdemir), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 77 Yunus Akgün) MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 26 Kone), Pinto (Dk. 69 Mehmet Sak), Faty, Djedje, Kenan Özer (Dk. 61 Ozokwo), Moulin, Bifouma, Kubilay Kanatsızkuş Goller: Dk. 1 ve 26 Sinan Gümüş, Dk. 21, 59 ve 63 Onyekuru, Dk. 86 Ndiaye (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 4 Moulin, Dk 16 Pinto, Dk. 57 Kenan Özer (MKE Ankaragücü), Dk. 16 Belhanda, Dk. 31 Linnes, Dk. 37 Fernando (Galatasaray) Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç adeta golle başyadı, Galatasaray, karşılaşmanın henüz 52. saniyesinde Sinan Gümüş'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Onyekuru 21'de farkı 2'ye çıkardı: 2-0 26. dakikada Sinan Gümüş kendisinin 2. takımın adına 3. golü kaydetti. 3-0 İlk yarı bu skorla tamamlandı. 60. dakikada skoru 4-0 yapan Onyekuru, 63'te bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 5'e çıkardı: 5-0 Henry Onyekuru bu golle "hat-trick" yapmış oldu. Gol sağnağını 86'da Ndiaye bitirdi: 6-0 Bu sonuçla Galatasaray puanını 32'ye çıkarırken Ankaragücü 20 puanda kaldı.