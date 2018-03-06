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Efsane şampiyon LEGEND

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Süper Lig’de LEGEND, en yakın takipçisi Dikmen Gençlik Merkezi’ni (DİGEM) 9-7 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Efsane şampiyon LEGEND
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan maçlarla devam edildi.

Ligin bitimine bir hafta kala LEGEND şampiyon oldu. Ligin 16’ncı hafta maçlarında LEGEND, en yakın takipçisi Dikmen Gençlik Merkezi’ni (DİGEM) 9-7 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Ligin son haftasına şampiyon olarak girecek LEGEND’in ardından gözler ikincilik mücadelesine çevrildi. Son iki haftada DİGEM ile 6 puanlık farkı kapatan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, ikili averajda DİGEM’i 9-7 ve 10-6 mağlup etmişti. İkili averajda üstünlüğü ele alan Gönyeli AA Kulübü, lig ikinciliği için önemli avantaj sağladı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Minareliköy-Yenicami: 14-2

Gönyeli Av.At.-Güzelyurt Darts B.: 10-6

Dağyolu-Vadili Darts Derneği: 6-10

LEGEND-DİGEM: 9-7

Lefkoşa Spor Birliği (bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU      

TAKIMLAR                           O       G       B       M      A       Y       P       AV

1.LEGEND                    15     13     2       0       163   77     41     86

2.Gönyeli Av.At.          15     10     3       2       138   102   33     36

3.DİGEM                      15     11     0       4       157   83     33     74

4.Minareliköy               15     8       2       5       129   111   26     18

5.Güzelyurt Darts Birliği        15     6       3       6       133   107   21     26

6.Dağyolu                   15     5       3       7       112   128   18     -16

7.Yenicami                            16     5       1       10     112   144   16     -32

8.Vadili Darts Derneği  15     2       0       13     83     157   6       -74

9.Lefkoşa Spor Birliği   15     1       0       14     61     179   3       -118

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