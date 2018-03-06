Efsane şampiyon LEGEND

Süper Lig’de LEGEND, en yakın takipçisi Dikmen Gençlik Merkezi’ni (DİGEM) 9-7 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan maçlarla devam edildi.

Ligin bitimine bir hafta kala LEGEND şampiyon oldu. Ligin 16’ncı hafta maçlarında LEGEND, en yakın takipçisi Dikmen Gençlik Merkezi’ni (DİGEM) 9-7 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Ligin son haftasına şampiyon olarak girecek LEGEND’in ardından gözler ikincilik mücadelesine çevrildi. Son iki haftada DİGEM ile 6 puanlık farkı kapatan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, ikili averajda DİGEM’i 9-7 ve 10-6 mağlup etmişti. İkili averajda üstünlüğü ele alan Gönyeli AA Kulübü, lig ikinciliği için önemli avantaj sağladı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Minareliköy-Yenicami: 14-2

Gönyeli Av.At.-Güzelyurt Darts B.: 10-6

Dağyolu-Vadili Darts Derneği: 6-10

LEGEND-DİGEM: 9-7

Lefkoşa Spor Birliği (bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.LEGEND 15 13 2 0 163 77 41 86

2.Gönyeli Av.At. 15 10 3 2 138 102 33 36

3.DİGEM 15 11 0 4 157 83 33 74

4.Minareliköy 15 8 2 5 129 111 26 18

5.Güzelyurt Darts Birliği 15 6 3 6 133 107 21 26

6.Dağyolu 15 5 3 7 112 128 18 -16

7.Yenicami 16 5 1 10 112 144 16 -32

8.Vadili Darts Derneği 15 2 0 13 83 157 6 -74

9.Lefkoşa Spor Birliği 15 1 0 14 61 179 3 -118