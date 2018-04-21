Dartsta ödüller verildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, 2017-2018 sezonunu önceki gün düzenlediği ödül balosu ile tamamladı.Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance Restoran’da gerçekleştirilen ödül balosundabaşarılı olan takım ve sporculara ödülleri verildi.

Federasyona katkı koyanlara plaket takdiminin de yapıldığı gecenin açılış konuşmasını yapan Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, dolu dolu bir sezonu geride baktıklarını belirterek, başarılı ve rekabeti yüksek bir sezon geçtiğini, ter döken, mücadele eden, maddi manevi katkı koyan herkese yürekten teşekkür etti. Ödül balosuna katılan ve kısa bir konuşma yapan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ise, darts sporunun son yıllarda gösterdiği ivmelenmenin ve kalitenin önemine vurgu yaptı. Değirmencioğlu, sezonda başarılı olan tüm takım ve sporcuları kutladı.

KKDF 2017-2018 ÖDÜLLERİ

KULÜPLERARASI ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ KLASMAN

1. Cemal Gingi (LEGEND), 2. Faik Amcaoğlu (LEGEND), 3. Mustafa Behlül (Gönyeli Av.At. Kulübü)

KULÜPLERARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI TAKIM KLASMAN

1. LEGEND, 2. Gönyeli Av/Atıcılık Kulübü, 3. DİGEM

KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI

1. İldem Vaiz, 2. Meral Şendilli, 3. Cemre Kara

GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI

1. Bekir Meşe, 2. Eray Tok, 3. Mustafa Berrak, 3. Gürhan Göreç

FERDİ BAYANLAR

En Yüksek Sayı Atan Dartscı: İldem Vaiz (139 Sayı)

En Az Dartsta Bitiren Dartscı: Şermin Efendi (20 Dart)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Dartsçı: İlayda Kontosoğlu (91 Sayı)

GENÇ ERKEKLER

En Yüksek Sayı Atan Dartscı: Bekir Meşe (171 Sayı)

En Az Dartsta Bitiren Dartscı: Eray Tok (19 Dart)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Dartsçı: Bekir Meşe (120 Sayı)

2017-2018 SEZONU EN’LERİ

En Yüksek Sayı Atan Dartscı: Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At Kulübü (33 Kez 180)

En Az Dartsta Bitiren Dartscı: Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At Kulübü (2 Kez 11 Dart)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Dartsçı: Faik Amcaoğlu-LEGEND (170 Finiş)

EN CENTİLMEN DARTSCI

En Centilmen Dartscı (Efes Pilsen Süper Lig): Hüseyin Orakçıoğlu (GDB)

En Centilmen Dartscı (Efes Pilsen Darts Birinci Ligi) Bekir Meşe (İGEM)

EFES PİLSEN SÜPER DARTS LİGİ

1-LEGEND, 2-Gönyeli Avcılık Atıcılık K.,3-DİGEM

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ

1-Cihangir, 2-Beyarmudu Belediyesi, 3-Düzkaya

KKDF FEDERASYON KUPASI

1. LEGEND, 2. Gönyeli Av.At. Kulübü, 3. DİGEM