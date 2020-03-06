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Dartsta Federasyon Kupası heyecanı

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20 takımın mücadele edeceği Darts Federasyon Kupası’nda heyecan 9 Mart Pazartesi günü ön eleme turu ile başlayacak

Dartsta Federasyon Kupası heyecanı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun 2019-2020 faaliyet programı içerisinde yer alan Darts Federasyon Kupası 9 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacak. 

Federasyon kupası ile ilgili olarak kura çekimi geçtiğimiz gün yapıldı. 20 takımın mücadele edeceği Darts Federasyon Kupası’nda heyecan ön eleme turu ile başlayacak. Ön eleme turunda 8 takım ilk tura kalma mücadelesi verecek. Kupada her tur sonrası kura çekimi yapılacak. Kupa finali ise 28 Mart Cumartesi günü oynanacak. 

Darts Federasyon Kupası Ön Eleme karşılaşmalarının programı şöyle:

Yenicami-Karaoğlanoğlu

Gönyeli Av.At.K.-Coşkuner

Beyarmudu Belediyesi-Değirmenlik

Düzkaya-Minareliköy

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