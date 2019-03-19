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Dartsta, Federasyon Kupası heyecanı başladı

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Dartsta, Federasyon Kupası heyecanı ön eleme turu ile başlarken Lefkoşa Spor Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık bir üst tura yükseldiler

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Dartsta, Federasyon Kupası heyecanı başladı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupasında heyecan iki ön eleme turu maçı ile başladı.

On sekiz takımın katıldığı Federasyon Kupasında oynanan iki ön eleme turu maçında Lefkoşa Spor Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık bir üst tura yükseldiler.

Ön eleme turu sonrası son 16 takım bugün yapılacak kura çekimine katılacak. Kupada maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanıyor.

Darts Federasyon Kupası ön eleme maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Lefkoşa Spor Birliği- Gazimağusa Darts Birliği: 10-2

Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü-LEGEND: 9-1

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