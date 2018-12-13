Dartsta Birinci Ligi heyecanı devam ediyor

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi devam ederken altıncı haftayı, Lefkoşa Darts Birliği, Diamond Child, Lefkoşa Spor Birliği, Düzkaya ve Mağusa Darts Birliği galip kapattılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne altıncı hafta maçlarıyla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligin altıncı haftasını Lefkoşa Darts Birliği, Diamond Child, Lefkoşa Spor Birliği, Düzkaya ve Gazimağusa Darts Birliği galip kapattı. Haftanın en önemli maçında Marmara ile Lefkoşa Spor Birliği karşılaştı. Mücadeleyi 9-7’lik skorla konuk ekip Lefkoşa Spor Birliği kazandı. Haftanın en farklı galibiyetini, Göçmenköy’ü deplasmanda 15-1 mağlup eden Düzkaya elde etti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin altıncı hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Taşkınköy: 13-3

Mağusa Kültür Derneği- Diamond Child.: 7-9

Marmara-Lefkoşa Spor Birliği: 7-9

Göçmenköy-Düzkaya: 1-15

Gazimağusa Darts B.-Mesarya Darts B.: 10-6

Düzova (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Spor Birliği 5 5 0 0 62 18 15 44

2.Lefkoşa Darts Birliği 6 5 0 1 69 27 15 42

3.Düzkaya 5 4 1 0 65 15 13 50

4.Marmara 6 3 1 2 60 36 10 24

5.Gazimağusa Darts Birliği 6 3 0 3 48 48 9 0

6.Taşkınköy 5 3 0 2 37 43 9 -6

7.Diamond Child 6 2 1 3 39 57 7 -18

8.Göçmenköy 6 2 1 3 36 60 7 -24

9.Düzova Gençlik 5 1 0 4 28 52 3 -24

10.Mesarya Darts Birliği 5 0 0 5 24 56 0 -32

11.Mağusa Kültür Derneği 5 0 0 5 12 68 0 -56