Dartslar İskele’de atıldı

Geleneksel İskele Festivalinde, sportif etkinlikler çerçevesinde düzenlenen darts yarışmasının birincisi Cemal Gingi oldu

51. Geleneksel İskele Festivali, sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra sportif etkinliklerle de devam ediyor. O etkinliklerden biri de Darts yarışmasıydı.

Geçtiğimiz akşam düzenlenen ve bu yıl 6’sı düzenlenen Darts yarışmasına 39 kişi katıldı. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu himayelerinde Capital Bank sponsorluğunda gerçekleşen yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İskele Belediye Gazinosu’nda bir araya gelen sporcular oklarını birincilik için attılar. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede birincilik ödülünün sahibi ise Cemal Gingi oldu. Gingi’ye para ödülü ve kupasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Capital Bank İskele Şube Müdüresi Nurseli Demir birlikte verdi.

1. Cemal Gingi

2. Salım Özeren

3. Tonguz Çakmak

4. Mustafa Behlül

5. Ali Kobra

6. Savaş Şimşek

7. Ali Behlül

8. Andy Howard