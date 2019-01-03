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Dartsın zirvesi Gönyeli’nin

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, altıncı hafta maçlarında Vadili’yi mağlup ederek 15 puan ve yenilgisiz olarak ligin zirvesine yerleşti

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Dartsın zirvesi Gönyeli’nin
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne altıncı hafta maçlarıyla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin altıncı haftası sonunda Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 15 puan ve yenilgisiz olarak ligin zirvesine yerleşti. Altıncı hafta maçlarında Gönyeli Avcılık Atıcılık, Vadili Darts Derneği’ni 14-2, Minareliköy, LEGEND’i 11-5, Beyarmudu Belediyesi, Cihangir’i 9-7 mağlup etti. Güzelyurt Darts Birliği haftayı bay geçti.  

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin altıncı hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU      

TAKIMLAR                               O G B M  A   Y   P    AV

1.Gönyeli Av.At.K.                     5  5  0  0   56  24  15  32

2.Minareliköy                              5  4  0  1   54  26  12  28

3.Güzelyurt Darts Birliği             5  4  0  1   50  30  12  20

4.LEGEND                                  6  2  0  4   43  53  6    -10

5.Beyarmudu Belediyesi              5  2  0  3   31  49  6    -18

6.Vadili Darts Derneği                 5  1  0  4   22  58  3    -36

7.Cihangir                                    5  0  0  5   32  48  0    -16

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