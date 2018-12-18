banner237
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
9 0
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
14 0
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
37 0
Emirname için uzlaşı
Emirname için uzlaşı
27 0
"Kitap Olmadan Asla!"
20 0
2018'in Büyük Teknoloji Skandalları
2018'in Büyük Teknoloji Skandalları
16 0
Kuşlara yazık oluyor
Kuşlara yazık oluyor
112 0
GG hayata bağlandı
GG hayata bağlandı
73 0
banner82

Darts Süper Ligi’nde heyecan sürüyor

banner27

Darts Süper Ligi’nin dördüncü haftasında Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve Güzelyurt Darts Birliği rakiplerini mağlup ettiler

banner210
Darts Süper Ligi’nde heyecan sürüyor
banner215

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin dördüncü haftasında Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve Güzelyurt Darts Birliği rakiplerini mağlup ettiler. Minareliköy, deplasmanda Beyarmudu Belediyesi’ni 12-4 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. 

LEGEND’i konuk eden Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, karşılaşmayı 10-6 kazandı ve üçte üç yaptı.  Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 4’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: 

Beyarmudu Belediyesi-Minareliköy: 4-12

Güzelyurt Darts Birliği-Cihangir: 9-7

Gönyeli Av.At.-LEGEND: 10-6

Vadili Darts Derneği (bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU   

TAKIMLAR                           O       G       B       M      A       Y       P       AV

1.Minareliköy               4       3       0       1       43     21     9       22

2.Gönyeli Av.At.          3       3       0       0       31     17     9       14

3.Güzelyurt Darts Birliği        4       3       0       1       37     27     9       10

4.LEGEND                   4       2       0       2       33     31     6       2

5.Vadili Darts Derneği  3       1       0       2       17     31     3       -14

6.Cihangir                     3       0       0       3       20     28     0       -8

7.Beyarmudu Belediyesi         3       0       0       3       11     37     0       -26

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.