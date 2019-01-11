Darts Ferdilerde Minareliköy liderliği

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde yapılan dördüncü ayak müsabakalarında Minareliköy sporcusu Hasan Yıldıran şampiyon oldu. Dört ayak sonunda Hasan Yıldıran 57 puanla, takımı Minareliköy de 208 puanla liderlik koltuğunda oturuyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nda dördüncü ayak tamamlandı. Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde dün yapılan dördüncü ayak müsabakalarında Minareliköy sporcusu Hasan Yıldıran şampiyon oldu. Hasan Yıldıran, finalde karşılaştığı Lefkoşa Darts Birliği (LDB) sporcusu Hakan Boral’ı mağlup etti. Üçüncülüğü Elmas Çocuk (Lefkoşa Spor Birliği), dördüncülüğü Mustafa Behlül (Gönyeli Avcılık Atıcılık) kazandı. Dört ayak sonunda ferdi sıralamada Hasan Yıldıran 57 puanla zirvede yer alırken, ikinci ve üçüncü sıralarda yine Minareliköy sporcuları bulunuyor. Takımsal sıralamada ise Minareliköy 208 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 4’üncü ayak sonuçları şöyle: 1.Hasan Yıldıran (Minareliköy) 2.Hakan Boral (LDB) 3.Elmas Çocuk (LSB) 4.Mustafa Behlül (Gönyeli Av.At.K.) KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ PUAN DURUMU SPORCU ADI TOPLAM 1.Hasan Yıldıran-Minareliköy 57 2.Salim Özeren-Minareliköy 52 3.Cemal Gingi-Minareliköy 35 4.Elmas Çocuk-LSB 31 5.Hakan Boral-LDB 29 6.Faik Amcaoğlu-Gönyeli Av.At.K.29 7.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At.K.26 8.Celal Aktaş-Cihangir 26 KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI TAKIM PUAN DURUMU TAKIM ADI TOPLAM 1.Minareliköy 208 2.Gönyeli Av.At.K. 116 3.Lefkoşa Darts Birliği 89 4.Lefkoşa Spor Birliği 87 5.Cihangir 83 6.Güzelyurt Darts Birliği 62 7.LEGEND 46 8.Marmara 41 9.Beyarmudu Belediyesi 41 10.Mesarya Darts Birliği 35 11.Dİamond Chİld 26 12.Göçmenköy. 8