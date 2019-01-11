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Darts Ferdilerde Minareliköy liderliği

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Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde yapılan dördüncü ayak müsabakalarında Minareliköy sporcusu Hasan Yıldıran şampiyon oldu. Dört ayak sonunda Hasan Yıldıran 57 puanla, takımı Minareliköy de 208 puanla liderlik koltuğunda oturuyor

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Darts Ferdilerde Minareliköy liderliği
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nda dördüncü ayak tamamlandı.

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde dün yapılan dördüncü ayak müsabakalarında Minareliköy sporcusu Hasan Yıldıran şampiyon oldu. Hasan Yıldıran, finalde karşılaştığı Lefkoşa Darts Birliği (LDB) sporcusu Hakan Boral’ı mağlup etti. Üçüncülüğü Elmas Çocuk (Lefkoşa Spor Birliği), dördüncülüğü Mustafa Behlül (Gönyeli Avcılık Atıcılık) kazandı. Dört ayak sonunda ferdi sıralamada Hasan Yıldıran 57 puanla zirvede yer alırken, ikinci ve üçüncü sıralarda yine Minareliköy sporcuları bulunuyor. Takımsal sıralamada ise Minareliköy 208 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 

4’üncü ayak sonuçları şöyle:

1.Hasan Yıldıran (Minareliköy)

2.Hakan Boral (LDB)

3.Elmas Çocuk (LSB)

4.Mustafa Behlül (Gönyeli Av.At.K.)

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ PUAN DURUMU SPORCU ADI            TOPLAM

1.Hasan Yıldıran-Minareliköy           57

2.Salim Özeren-Minareliköy 52

3.Cemal Gingi-Minareliköy   35

4.Elmas Çocuk-LSB  31

5.Hakan Boral-LDB   29

6.Faik Amcaoğlu-Gönyeli Av.At.K.29

7.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At.K.26

8.Celal Aktaş-Cihangir          26

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI TAKIM PUAN DURUMU TAKIM ADI            TOPLAM

1.Minareliköy 208

2.Gönyeli Av.At.K.   116

3.Lefkoşa Darts Birliği          89

4.Lefkoşa Spor Birliği            87

5.Cihangir       83

6.Güzelyurt Darts Birliği       62

7.LEGEND    46

8.Marmara      41

9.Beyarmudu Belediyesi        41

10.Mesarya Darts Birliği        35

11.Dİamond Chİld    26

12.Göçmenköy.          8

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